Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı açıkladı: 96 ülke bize FETÖ okullarını vermedi

FETÖ’nün 115 ülkede kurduğu okullardan 213’ü geri alındı ve Maarif Vakfı tarafından yöneltilmeye başlandı. FETÖ okullarını Türkiye’ye devreden ülke sayısı ise 19’da kaldı. ABD’deki 200 FETÖ okulundan hiçbiri geri alınamadı. Darbe girişimi öncesi 115 ülkede FETÖ okulu bulunuyordu.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı açıkladı: 96 ülke bize FETÖ okullarını vermedi

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine bilgi veren Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün, “Bazı ülkeler bu okulları kapattı, bazıları millileştirildi. Yerel kuruluşlar ve 3. ülkelere devredenler de var. Darbe girişimi öncesi örgütün 115 ülkede okul, etüt ve diyalog merkezi vardı. Bu eğitim birimlerinin dörtte üçü örgüt kontrolünden çıktı, iflas edenler de oldu” dedi. Akgün, FETÖ okullarının devri çalışmaları konunda da şunları söyledi: “19 ülkedeki FETÖ iltisaklı 213 okulu devraldık. Bu okullar Afganistan, Çad, Tunus, Pakistan, Venezuela gibi geniş bir yelpazede. Darbe girişimi öncesi örgütün 115 ülkede okulu vardı. Bugüne kadar 19 ülkede 213 okulu devraldık. ABD'de ise 200 eğitim biriminden şu ana kadar devredilen olmadı.”

ABD Afganistan Çad darbe FETÖ okul Pakistan TBMM Tunus Türkiye Venezuela
Son güncelleme: 01:53 22.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more