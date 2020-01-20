Dudaklarda, diş etlerinde veya ağzınızın içinde kolaylıkla kanayan ve iyileşmeyen bir yara, ağzınızın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk, diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki beyaz veya kırmızı benekler ve çiğneme veya yutma güçlüğü gibi belirtiler gösteren Ağız kanseri evreleri nelerdir? Ağız kanseri tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

AĞIZ KANSERİ NEDİR?

Ağız kanseri, ağız veya boğaz dokularında gelişen kanserdir. Baş ve boyun kanseri olarak adlandırılan daha büyük bir kanser grubuna aittir. Çoğu ağız, dil ve dudakta bulunan skuamöz hücrelerde gelişir.

Ağız kanseri için en büyük risk faktörlerinden biri tütün kullanımıdır. Çok miktarda alkol ve tütün tüketen insanlar, özellikle her iki ürünü de düzenli olarak kullananlar daha büyük bir risk altındadır.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

Ağız kanseri belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– İyileşmeyen dudak veya ağız yarası

– Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki beyaz veya kırmızı benekler

– Gevşek dişler

– Ağzınızın içinde bir büyüme veya şişlik

– Ağız ağrısı

– Kulak ağrısı

– Çiğneme veya yutma güçlüğü

– Ağzınızın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk

AĞIZ KANSERİNİN EVRELERİ

Ağız kanserinin dört aşaması vardır.

Bunlar:

Aşama 1: Tümör 2 santimetre (cm) veya daha küçüktür ve kanser lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Aşama 2: Tümör 2-4 cm arasındadır ve kanser hücreleri lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Aşama 3: Tümör ya 4 cm’den büyüktür ve lenf düğümlerine yayılmamıştır veya herhangi bir boyuttadır ve bir lenf noduna yayılmıştır, ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır.

Aşama 4: Tümörler herhangi bir boyuttadır ve kanser hücreleri yakındaki dokulara, lenf düğümlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Genel olarak, ağız kanseri olan tüm insanların yüzde 60’ı beş yıl veya daha uzun süre hayatta kalmaktadır. Teşhis aşaması ne kadar erken olursa, tedaviden sonra hayatta kalma şansı o kadar yüksek olur.

AĞIZ KANSERİNİN TEDAVİSİ

Ağız kanseri tedavisi, teşhis sırasında kanserin tipine, yerine ve evresine bağlı olarak değişmektedir.

– Cerrahi

Ağız kanserinin erken evrelerinde tedavi genellikle tümörü ve kanserli lenf düğümlerini çıkarmayı içerir. Ek olarak, ağız ve boyun çevresindeki diğer dokular çıkarılabilir.

– Radyoterapi

Ağız ve boğaz bölgesine uygulanan yüksek enerjili ışınların kanser hücrelerini ortadan kaldırarak kanserin yayılımının önüne geçilmesi olarak tanımlanabilir. Radyoterapide en sık görülen yan etkiler; ağız kuruluğu, diş kayıpları, boğaz ağrısı, diş etlerinde kanama ve ağrı, ağız içi yaralarında gecikme, lokal enfeksiyonlar, çene ekleminde sertlikler, koku ve tat duyusunda değişiklikler, ciltte hafif yanıklar ve yorgunluktur.

– Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları tek başlarına, diğer kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde veya diğer kanser tedavileri ile kombinasyon halinde verilebilir. Kemoterapi radyasyon terapisinin etkinliğini artırabilir, bu yüzden ikisi sıklıkla birleştirilir. Kemoterapinin yan etkileri hangi ilaçları aldığınıza bağlıdır. Sık görülen yan etkiler bulantı, kusma ve saç dökülmesini içerir. Doktorunuza, alacağınız kemoterapi ilaçları için hangi yan etkilerin olası olduğunu sorun.

AĞIZ KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,

Düzenli doktor ve diş hekimi muayenesinden geçmek,

Ağızda mevcut ise yaraya neden olabilecek diş ve protezleri tedavi ettirmek.

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