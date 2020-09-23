Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçı sayısı 100 oldu

Türk Tabipler Birliği (TTB) Covid-19 salgınının altıncı ayının geride bırakılmasıyla yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısının 43'ü hekim olmak üzere 100'e yükseldiğini açıkladı. TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler dile getirildi:

* Türkiye’nin kara COVID-19 tablosu: Salgında altıncı ayı geride bırakırken COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden hekim sayısı 43, toplam sağlık çalışanı sayısı 100 oldu. Yılmadan, bıkmadan çalışan ve tükenen sağlık çalışanlarını COVID'den ve şiddetten koruyun.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ON KAT DAHA FAZLA VİRÜS ALIYOR

TTB'nin yayınladığı Covid-19 pandemisi altıncı ay değerlendirme raporunda, nüfus ile orantılandığında sağlık çalışanlarının 10 kat daha fazla hastalandığına dikkat çekildi.

Türkiye nüfusunun yüzde 1.2'lik oranı olan 1 milyon 62 binini sağlık çalışanları oluştururken Covid-19 tanısı almış 273 bin hastanın yüzde 11.5'ini oluşturan sağlık çalışanının sayısı ise 30 bin.

MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİ

Salgına karşı en ön safta mücadele veren, tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi COVID-19 hastalığında da en yüksek enfeksiyon riski olan meslek grubu sağlık çalışanları, birçok ülkede meslek hastalığı olarak kabul edilen Covid-19’un Türkiye'de de meslek hastalığı kabul edilmesini istiyor.

Covid-19 pandemisi altıncı ay değerlendirme raporunda konuyu ele alan İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı ve Göğüs Hastalıkları doktoru Canan Demir “Sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki çalışma koşulları ile bu iş kolundaki COVID-19 hastalık sıklığının yüksekliği göz önüne alındığında dünyadaki eğilimle benzer şekilde ülkemizde de bu hastalığın sağlık çalışanlarında meslek hastalığı olarak kabul edilmesi uygun olacaktır” görüşünü dile getirdi.

YASAL VE İDARİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

Dr. Canan Demir yasal ve idari düzenlemelerin daha fazla geç kalınmadan yapılmasını beklediklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

* Her ne kadar ağır koşullarda çalışsalar, çoğu zaman hak ettikleri ücreti alamasalar ve sıklıkla sözel ve fiziksel şiddetin mağduru olsalar da sağlık çalışanları, en önemli ve en değerli insan kaynağımızdır. Pandemi süreci bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur.

* Hem toplumsal hem de yönetsel düzeyde onların hastalık risklerini en aza indirecek, çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek ve yalnız olmadıklarını hissettirecek düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi toplumun ve devletin sağlık çalışanlarına olan borcudur.

* Sağlık çalışanları, işlerini yaparken güvende olduklarını ve korunduklarını hissetmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

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