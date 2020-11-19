Covid-19’a yakalanan doktorun feryadı: Çocuklarınızı babasız bırakmayın

Manisa'da görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde 18 Kasım tarihinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

MESLEKTAŞLARINI YALNIZ BIRAKMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYDU

Covid-19 vaka artışı sebebiyle hem kendisinin hem de meslektaşlarının yoğun bir nöbet hizmeti verdiğini dile getiren Dr. Osman Altıparmak, paylaştığı videoda şunları paylaştı:

“Covid nedeniyle akciğerleri tutulmasından dolayı hastaneye yattım. Tabi insan bir takım şeyleri değerlendiriyor. İki tane çocuğum var. Onların gelecekleri. Ayrıca çok sevdiğim dostum DR. Selim ile birlikte Manisalılara göğüs hastalıkları polikliniklerinde birlikte hizmeti verecektik. Ancak o bugün yalnız kaldı. Onu yalnız bırakmanın üzüntüsü, sizlere hizmet verememenin üzüntüsü var. Birde bana bir şey olursa çocuklarım tüm babaların düşündüğü gibi derin bir üzüntü. Biz sağlık çalışanları son dönemde Covid nedeniyle çok yoğun nöbet hizmeti vermek zorundayız. Bundan kaçmak gibi hiçbir şeyi düşünmedim. Biraz önce nöbet grubuna yazmışlar ‘Osman abinin 20 ve 26 nöbeti var. Ne olacak?'. Bende onlara dedim ki ‘Osman abiniz turp gibi. İyileşecek ve o nöbetleri tutacak. Size nöbet bırakmaz abiniz' dedim. Gerçekten iyileşip 26'sındaki nöbeti tutacağım”

“KURTULUŞ SAVAŞI EDASINDA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”

Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadelesini Kurtuluş Savaşı'na benzeten Dr. Osman Altıparmak, sağlık çalışanlarının Covid-19 ile mücadele konusunda yoğun mesai harcadığına dikkat çekti.

Dr. Osman Altıparmak, “Hemşire kardeşlerim sucuk gibi terliyor beyazlarla. Burası Covid servisi olduğu için çok özenle çalışıyorlar. Bizler nöbetlerde sizlere hizmet verirken bacaklarımız çaprazlıyor. On iki birde ayaklarımız yürümüyor. Ve o kadar zor durumdayız ki ama cephede savaşan asker yorulmaz. Bizde memleketimiz gerçekten sağlıkçılarına bu kadar ilk kez bir savaş gibi bir Kurutuluş savaşı edasında çalışmamız gerekiyor ve hizmeti bizden böyle bekliyor. Arkadaşlarımız da böyle çalışıyor” diye konuştu.

“GENÇLERDE ÇOK ÖLÜYOR. EVLAT ACISI YAŞAMAYIN”

Dr. Osman Altıparmak paylaştığı videoda son olarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara özellikle sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi uyarısında bulunan Dr. Osman Altıparmak, “Sizden ricam bu kafelere gitmeseniz. Yan yana dip dibe çayları içmeseniz. Sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz. Bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor da artacak da. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ölüyor. Evlat acısı yaşamayın. Kaygı duyuyorum. Çünkü ölmekten korkmuyorum ama kaygım benimde iki tane çocuğum var. Onları düşünüyorum. Lütfen kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.