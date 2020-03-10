Ekmek yemek zararlı mı?

Sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmemiz şart… Bunu nasıl mı başaracağız? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk'in açıklamaları…

– Ekmek ülkemizde en çok tüketilen gıdalardan biri… Peki ne kadar sağlıklı?

Doğru… Türkiye'de çok fazla ekmek tüketiliyor… Dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeyiz ve kişi başına ekmek tüketimi 150 kilo. Türk Gıda Kodeksi'ne göre ekmeğin; buğday ununa tuz, su, maya ilave edilip; tekniğine uygun yoğurulması, şekillendirilmesi, fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi gerekir. Yani herhangi bir katkı maddesi içermemesi gerekir. Ancak ne yazık ki ekmeklerimizin çoğu böyle değil…

TUZ ORANI YÜKSEK

– Ekmekteki en büyük tehlike nedir?

Ekmekteki en önemli tehlike una ve hamura eklenen katkı maddeleridir. Bayatlamayı geciktirmek, küflenmeyi önlemek, kıvam artırmak, nem tutmak, tatlandırmak, hacim sağlamak ve renk vermek için 40'a yakın katkı maddesi kullanılmaktadır. Bunların bazıları kalsiyum propiyonat, gliserin, sorbitol, sistein, früktozdan zengin mısır şurubu ve sodyum metabisülfit'tir.

– Tuz oranı yüksek mi?

Evet, ekmek en fazla tuz barındıran yiyeceklerden biridir. Eskiden ekmeklerin 100 gramında 1.8 gram tuz bulunuyordu. Şimdilerde bu oran düşürülmeye çalışılıyor. Buğday üretiminde bol miktarda kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılabiliyor. Maalesef buğday silolarının ancak yüzde 20 kadarı uygun koşullara sahiptir. Uygun sıcaklık ve nem koşulları olmadığı takdirde buğday üzerinde aflatoksin adı verilen bir zehrin ortaya çıkması söz konusudur.

KANSER RİSKİ…

– Beyazlatıcı da kullanıldığı ileri sürülüyor…

Unların sarı rengini beyazlatmak için benzoil peroksit, hidrojen peroksit, potasyum bromat, potasyum iyodat, azodikarbonamid gibi beyazlatıcılar kullanılabilmektedir. Benzoil peroksit ile potasyum bromat muhtemel kanserojenlerdir ve birçok ülkede yasaktır. Türkiye'de pestisit kalıntıları gibi, ağartıcıların olup olmadığı da bilinmemektedir. Birçok fırının ruhsatı yoktur. Marketlerde, özel yerlerde ve ambalaj içinde satılması gereken ekmeklerle ilgili düzenlemeler yürürlüğe sokulamamıştır. Sağlıklı tam buğday unundan yapılmış ekmek uygun miktarlarda tüketildiğinde sağlığa yararlıdır. Tam buğday unundan ekşi maya ile yapılmış sağlıklı ekmeklerimizi geri istiyoruz.