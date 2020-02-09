Elektronik sigaradaki tehlikelere DİKKAT!

Sigarayı bırakmak için kullanılan e-sigara aslında çok ciddi bir tehlike…Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ve meslektaşı Dr. Feras Hawari “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” nedeniyle katıldıkları bir toplantıda e sigaranın zararlarını şöyle anlattı…

ÇOK DAHA ZARARLI

“E-sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu söylemek mümkün” diyen Prof. Dr. Çuhadaroğlu, şunları söyledi: “Çünkü kısa sürede tanısı zor hastalıklara neden oluyor. E-sigaranın normal sigaranın zararlarının yanı sıra çok daha fazla ve farklı zararı var. Ülkemizde ticaretinin yasak olmasına karşın günden güne e-sigara tiryaki sayısı artıyor. Ender görülen hastalıklar e-sigara kullananlarda daha sık rastlanıyor. Bunlardan biri de akciğerde küçük hava yollarının hastalanması…

Bu sigarayı içenlerde çok görülüyor. Ağır nefes darlığı, derin nefes alama hissi ile birlikte akciğerde ciddi problemler görülüyor. Akciğerde alveol dediğimiz hava keseciklerinde kanamaya yol açıyor. ‘Normal sigara mı, e-sigara mı daha zararlı' diye soranlara ikisinin de zararlı olduğunu söylüyorum. Sigaranın zararlarını biliyoruz. E sigara ise kimyasal bir kazanı koklamak gibi bir şey…”

FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Elektronik sigara, genellikle normal sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği yöntem olabiliyor. Bunun yanlış bir yol olduğunu özellikle vurgulayan Dr. Hawari ise şöyle konuştu: “Bu kişiler bir süre sonra ikili kullanıma geçiyor. Hem normal sigarayı hem de e-sigarayı içiyor. Bu da zararları katlıyor. Çünkü toksik materyalleri daha fazla alıyorsunuz. İkili kullanımda kalp krizi ve felç riski artıyor. İngiltere'de 2015'te normal sigaradan yüzde 95 daha az zararlı dedikleri e-sigaranın zararlı olduğunu söylüyorlar şimdi… Çünkü DNA hasarına bile yol açabiliyor.”

Zehir yerine ‘meyve suyu' diyorlar

Elektronik sigaradaki en önemli tehlikelerden biri de bugün sayıları neredeyse 16 bini bulan aroma çeşidi. Her biri kimyasal olmasına karşın İngilizce mevye suyu anlamına gelen ‘juice' kelimesi ile tanımlanan bu aromaların e-sigarayı ‘sanki sağlıklıymış' gibi gösterdiğini anlatan Dr. Hawari sözlerine şöyle devam etti: “Toksik maddeler yerine meyve suyu diyorlar. Çikolatalı, çilekli, sakızlı aromalar var. Bunlar çocuklara ve gençlere cazip gelebiliyor. Yüzlerce elektronik sigara markası var. Bunlardan 35'i içlerinde nikotin olmadığını söylüyor. Ama araştırmalara göre sadece 3-4 tanesinde yok. Kimindeki nikotin miktarı da normal sigaradan bile fazla. Ayrıca elektronik sigaradaki likitin içinde bulunan aromalarla ısınmaya bağlı olarak kansere yol açabilen formaldehit açığa çıkıyor. Vişneli benzaldehit çıkıyor açığa. En az 30 çeşit toksik kimyasal ortaya çıkıyor. Ve kişiler bu kimyasalları soluyor.”