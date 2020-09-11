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Genç akademisyen corona kurbanı

Bartın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan 39 yaşındaki Melih Onuş, tedavi gördüğü corona virüsüne yenik düştü. Üniversiteden yapılan açıklamada Onuş'un tatildeyken virüsü kaptığı belirtildi.

İsmail AKDUMAN
15:52 -
Haberler Sağlık
Genç akademisyen corona kurbanı

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Melih Onuş, yakalandığı corona virüsü hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

VİRÜSÜ ANKARA’DA KAPMIŞ

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınları ile Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz”.

Ankara Bartın Bartın Üniversitesi Corona hastane Tasarım
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