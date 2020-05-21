Kanser günümüzde en çok korkulan hastalıkların başında gelmektedir. Çoğu ölümcül olan kanser fobisi de hızla yaygınlaşmakta ve kişilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Peki, karsinofobi nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KARSİNOFOBİ (KANSER KORKUSU) NEDİR?

Kanser olma korkusunun ileri boyutuna ulaşması, yani kanser korkusu yaşanması karsinofobi olarak tanımlanmaktadır. Yaygın bir fobi ve kronik kanser geliştirme korkusu ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur.

Birçoğumuz günümüzde özellikle kanser gibi ölümcül hastalıklardan korkuyoruz. Bununla birlikte, çoğu durumda, bu korku rasyoneldir (akla uygun) ve hatta bir dereceye kadar normaldir. Ancak aşırı kanser korkusu olan insanlarda, durum onları günlük yaşamlarını veya aktivitelerini etkileyebilecek sürekli bir panik durumuna sokar. Karsinofobi ayrıca, kişinin kanser olma korkusu nedeniyle Agorafobi’ye yol açabilir.

Karsinofobi ilk olarak 1995 yılında Doktor George Crile Jr. tarafından tanımlanmıştır.

KARSİNOFOBİ BELİRTİLERİ

Karsinofobisi olan insanlar kanserden o kadar çok korkarlar ki sürekli doktorları ziyaret ederler. Sadece hastalık düşüncesi, fiziksel ve psikolojik semptomlarla karakterize panik veya anksiyete krizini tetikleyebilir. Fiziksel belirtiler arasında titreme, terleme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi veya baş dönmesi hissi, bayılma, hızla nefes alma, ağlama veya çığlık atmak vardır.

Psikolojik belirtiler arasında ise gerçek ve gerçek olmayan şeyleri ayırt edememe ile tamamen kontrolü kaybetmek gibi düşünceler bulunur.

Hastalar ayrıca depresyon belirtileri gösterme eğilimindedir; birçoğu umudunu kaybeder ya da hayattan zevk alamaz. Öksürük veya baş ağrısı gibi en hafif fiziksel semptomlar bile onların hemen iyileşmek için acele olarak doktorlara başvurmalarına neden olur. Küçük bir çürük veya şişliğin kanser olmadığını doğrulamak için maliyetl oldukça yüksek testlere büyük miktarda para harcadıkları bilinmektedir.

Karsinofobili insanlar, özellikle eşleri veya çocukları hakkında, hastalığa yakalanırlarsa onlara kimin bakacağına dair endişelenme eğilimindedir.

Diğerleri kanserden konuşmaya başlayınca veya sadece kanser kelimesinden bahsettiğinde bile birey kötü bir ruh haline girer.

KARSİNOFOBİ TEDAVİSİ

Kanser fobisi korkusunun üstesinden gelmek için birçok tedavi seçeneği vardır. Anksiyete ve depresyonu tedavi etmek için psikoterapistler sıklıkla sakinleştiriciler veya anti-depresanlar reçete eder. Bunların dışında konuşma terapisi ve grup terapisi seansları hastaların rahatsızlıklarının farkındalığını artırmasına yardımcı olur ve hastaların duygularıyla başa çıkma yolları sağlar.

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