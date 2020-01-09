Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı için hangi doktora gidilir? szcu2

Ateş, titreme, baş ağrısı , yorgunluk , kas ve eklem ağrıları ve şişmiş lenf bezleri gibi belirtileri olan lyme hastalığı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde… Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı için hangi bölüme gidilir? İşte cevapları…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, geyik kenelerinin taşıdığı spirochete adı verilen bir bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur.

Lyme hastalığına dört ana bakteri türü neden olur. Borrelia burgdorferi ve Borrelia mayonii Amerika Birleşik Devletleri'nde Lyme hastalığına neden olurken, Borrelia afzelii ve Borrelia garinii Avrupa ve Asya'da önde gelen nedenlerdir. Bu bölgelerdeki en yaygın kene kaynaklı hastalık olan Lyme hastalığı, genellikle geyik kenesi olarak bilinen, enfekte siyah bacaklı kene ısırığı ile bulaşır.

Tipik semptomlar ateş, baş ağrısı, yorgunluk ve deride meydana gelen döküntülerdir. Eğer tedavi edilmezse, enfeksiyon eklemlere, kalbe ve sinir sistemine yayılabilir.

LYME HASTALIĞI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Lyme hastalığında, enfeksiyonun evresine bağlı olarak çok çeşitli semptomlar görülebilir. Bunlar ateş, döküntü, yüz felci ve artriti içerir. Bu semptomlardan herhangi birini gözlemlerseniz ve kene ısırması geçirdiyseniz tıbbi yardım isteyin. Lyme hastalığı antibiyotiklerle tedavi edilir. Kullanılacak antibiyotik çeşitleri ve bu antibiyotikleri alma süresi belirtilere ve hastalığın evrelerine değişkenlik gösterebilir. Hastalığın tanısı için enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanına müracaat edebilirsiniz.