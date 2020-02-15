Probiyotik eksikliği nasıl anlaşılır?

Probiyotikler insanlarda hastalığa neden olmayan, en fazla bağırsaklarda bulunan ve bağırsak florasını yenileyebilen faydalı bakterilerdir. Bağırsaklarda farklı çeşitteki bakteriler vücudun bağırsak florasını (mikrobiyota) oluşturur. Faydalı ve zararlı bakteriler bir düzen ve denge içerisindedir.

Dengesiz beslenme, aşırı alkol kullanımı, stres, yağlı ve şekerli gıda tüketimi gibi çeşitli faktörlerle bu denge bozulduğunda bağırsak florası hastalanır. Probiyotikler de burada devreye girerek; sindirim sistemini çalıştırır, bağırsak florasını düzenler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca metabolizmayı çalıştırarak, kilo kontrolüne yardımcı olur, kanser riskini azaltır ve karaciğeri korur.

HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Probiyotik eksikliğini gidermek ve şikayetleri azaltmak için mutlaka beslenme düzeninde günde 2-3 porsiyon probiyotik içeren besinlerin yer alması gerekir. En güçlü probiyotik kaynağı olan besinler; kefir, ev yoğurdu, boza, tarhana, ayran, keçi sütü, turşu ve sirkedir. Ayrıca “daha fazla probiyotik gücüm olsun” diyorsanız probiyotiklerin beslenmesini sağlayan prebiyotikleri de sofranızdan eksik etmeyin. Aksi takdirde bağırsaklarınızdaki dost bakteriler yani probiyotikler yeteri kadar çoğalamazlar. Hatta azalabilirler. Prebiyotik içeren besinler ise; yer elması, sarımsak, soğan, elma, muz, hindiba, keten tohumu, arpa ve yulaftır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Probiyotikler vücutta azalınca; kabızlık, ishal, gaz-şişkinlik, reflü, kronik yorgunluk, bilinç bulanıklığı, depresyon, mantar enfeksiyonları, egzama-akne gibi cilt problemleri, sersemlik hali, bulanık görme ve ritim bozukluğu gibi şikayetler ortaya çıkar. Probiyotikler, besinler yoluyla ya da doktora danışılarak takviyelerle alınabilir. Probiyotik içeren besinleri sadece ihtiyaç anında değil düzenli olarak tüketmek gerekir.