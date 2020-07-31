Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Sağlık Bakanlığı Covid’le ilgili durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalışıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mart ayının ikinci yarısından bu yana her akşam kamuoyu ile paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” veri başlıkları 29 Temmuz 2020 akşamı değişti. Dört ayı geçen bir süre boyunca tabloda yer alan “Toplam yoğun bakım hasta sayısı” ile “Toplam entübe hasta sayısı” parametreleri kaldırıldı, bu verilerin yerine “Hastalarda zatürre oranı” ile “Ağır hasta sayısı” eklendi.

“KENDİ İSTEDİKLERİ GİBİ YANSITMAYA ÇALIŞIYORLAR”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu değişikliğe gitmesini TTB'nin yayını Tıp Dünyası için değerlendirdi. Adıyaman, Türkiye ilk dalgayı bastıramayarak yoğun bakımdaki hasta sayısının bin 300'e, kayıp sayılarının da 5 bin 700'e yaklaştığı bir süreçten geçerken, Sağlık Bakanlığı'nın salgının seyrine ilişkin ayrıntılı epidemiyolojik veriler yayımlamak yerine farklı formatlarda verileri açıklayarak durumu kendi istediği gibi yansıtmaya çalıştığını söyledi.

“VERİLERİN GİZLENDİĞİ KUŞKUSU YAYGINLAŞIYOR”

Yapılan değişikliğin arkasında Bilim Kurulu'nun olup olmadığını bilmediklerini söyleyen Adıyaman'ın değerlendirmeleri şöyle: Ne yazık ki Hükümet'in erken, aceleci, kontrolsüz, epidemiyoloji biliminin yol göstericiliğinden yoksun adımları nedeniyle salgın bastırılamamış, rakamlar 1 Haziran sonrası artış göstermiş ve şimdilerde de günlük bine yakın vaka sayısında takılıp kalmıştır.

Ülke genelinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki meslektaşlarımızın gözlemleri, vaka sayılarının açıklanan toplam rakamların fazlasıyla üstünde olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Bu konuda giderek artan düzeyde, verilerin olduğundan az gösterildiği ve gizlendiği kuşkusu yaygınlaşmaktadır.

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“SAĞLIK BAKANLIĞINA GÜVEN SARSILACAK”

TTB Başkanı Adıyaman,Türkiye’de pandeminin başından bu yana veri paylaşımında “uluslararası standartlara“ uyan bir çizgi izlenmediğini söyledi. Adıyaman, “Gerek hasta gerekse ölüm sayılarının gerçek boyutu bilinememektedir. 29 Temmuz akşamı yapılan tablo değişikliği halkı yanıltıcı, yanlış bilgilendirmeye ve ‘demek ki yoğun bakım, entübe hasta sayıları çok kötü’ düşüncesiyle paniğe sevk etmeye yol açacaktır.

Salgın yönetiminde vatandaşın Hükümete/Sağlık Bakanı'na kalan güveni de sarsılacaktır. Bu hepimiz için ciddi bir sorundur.İnsan hayatı ve ülkemizin COVID’le mücadelesi twitter tablosuna sığmayacak büyüklükte ve önemdedir.Halkı ve bilim insanlarını aydınlatacak ve COVID ile mücadeleye katılımını sağlayacak bütün bilimsel veriler farklı tablolar halinde yayınlanmalıdır” görüşlerini dile getirdi.