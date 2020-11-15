Rahim ağzı kanserine karşı gardınızı alın

Günümüzde çok sık rastlanan ve genellikle cinsel temas yoluyla bulaşan rahim ağzı (serviks) kanseri, sinsi ilerliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı…

SEBEPLERİ NELERDİR?

Serviks, rahmin alt kısmıdır. Bebeğin rahim içinde durması için gerekli bir yapıdır. Serviks kanseri, HPV adlı virüsten kaynaklanır. HPV genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar grubundaydı. Ancak araştırmalarda diğer virüslerde olduğu gibi mutasyona uğrayarak temas yoluyla da bulaşabilir olduğunu gördük. Bulaşmanın yüzdesel oranını tam olarak bilmesek de; HPV virüsünü taşıyan bir kişinin kullandığı tuvaleti kullanmak, tuvalet kullanımı sonrası ellerini yıkamayan biriyle tokalaşmak, aynı eşyayı kullanmak (iç çamaşırı, mayo) ile de bulaşabilir.

BELİRTİLERİ NEDİR?

İlk aşamada pek belirti göstermez. Daha sonra, pelvik ağrı veya vajinadan kanama olabilir. Genital bölgede kabarcığa benzeyen siğiller çıkar. Bazı durumlarda bu siğiller makat da görülebilir. Normal hücrelerin kanser hücrelerine dönmesi genellikle birkaç yıl alır, PAP Smear testi yapılarak anormal hücreler bulunabilir. Ayrıca HPV testi de yaptırılabilir.

BULAŞMASI VE ORTAYA ÇIKMASI 15 YIL ALABİLİR

HPV cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için cinsel yaşam şekli ile doğrudan ilişkili. Erken yaşta cinsel ilişki (21 yaşından önce), çok eşlilik, HPV için yüksek taşıyıcılık riskine sahip. HPV'nin bulaşması ile kanserin ortaya çıkması 10-15 yıla yayılan bir dönemde gerçekleşiyor. Rahim ağzı kanser tarama programlarının esas amacı kanser gelişimini engellemektir. Günümüzde 2 farklı koruyucu HPV aşısı kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda aşıların kanseri yüzde 90 oranında engellediği gösteriliyor. Çocukluk dönemi için önerilen yaş 11-12 arası. Çocukluk döneminde yaptırmamış olanların 26 yaşına kadar mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor.

TEDAVİSİNDE İKİ YÖNTEM BULUNUYOR

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, rahim ağzı kanseri tedavisinde iki ana yöntem bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bunlardan ilki cerrahi tedavidir. Bazı özel durumlarda farklılıklar göstermekle birlikte, erken evrede standart olarak uygulanan cerrahi yöntem; rahmin, kanserin yayılması muhtemel çevre yapılar ve lenf bezleriyle beraber çıkartılmasını kapsıyor. Bu hastaların bir kısmına, cerrahiye ek olarak ameliyat sonrasında tek başına veya kemoterapi ile birlikte ışın tedavisi uygulanması gerekebiliyor. Diğer tedavi şekli ise; ameliyat yapılmadan hastanın radyoterapi ve sıklıkla eş zamanlı verilen kemoterapi ile tedavi edilmesidir. Radyoterapinin öncelikli olarak kullanıldığı tedavi seçeneği, genellikle cerrahinin uygulanamadığı ileri evredeki hastalar oluyor.”