Sağlık Bakanı Koca ile görüşen TTB’den ücret ve corona aşısı açıklaması!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'tan bu yana ilk defa yüz yüze görüştü. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞ KESİNTİSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ilettiklerini aktaran Adıyaman, “Aile sağlığı merkezinde çalışan aile hekimlerinin hastalandıkları, rapor aldıkları zaman maaşlarından kesilme oluyordu. Yaptığımız görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Çok sevinç verici bir haber” dedi.

ÜCRET DÜZENLEMESİ YAPILDI

Adıyaman, “Ayrıca COVID-19 salgınında mücadele eden uzmanların, asistanların, aile hekimlerinin ve diğer hekimlerin ücreti konusunda 1 Ağustos itibarıyla bir düzenleme yapıldığını öğrendik. Bu da çok memnuniyet verici” açıklamasını yaptı.

‘MESLEK HASTALIĞI’ BAKANLIKLARIN GÜNDEMİNDE

TTB COVID-19 İzleme Kurulu’ndan Prof. Dr. Özlem Azap ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı kategorisinde değerlendirilmesi için çalışmaların ilgili bakanlıklarla birlikte sürdürüleceğini ilettiğini bildirdi. Azap, ayrıca tarama testleri konusunda riskli alanlarda çalışanlara ilişkin bir çalışma yapılacağını aktardı.

4-5 KAT DAHA FAZLA AŞI TEMİN EDİLECEK

Prof. Dr. Özlem Azap, Bakan Koca ile aşı çalışmalarıyla ilgili görüştüklerini de belirterek şunları söyledi:

* Grip aşısının geçtiğimiz yıllardan 4-5 kat daha fazla sayıda temin edileceğini söyledi Sayın Sağlık Bakanı.

* Bu durumda başta risk altındaki grup olmak üzere aşılama çalışmalarının önümüzdeki haftalarda yürütüleceğini ifade etti.

* Pnömokok aşısı eczanelerde bulunamıyordu. Bu aşının temin edildiğini önümüzdeki günlerde kullanıma gireceğini ifade ettiler.

COVID-19 AŞISI FAZ-3 AŞAMALARI TÜRKİYE’DE

COVID-19 aşısına ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Azap şu açıklamalarda bulundu:

* Türkiye’de yürütülen faz-1 aşamasında çalışmalar olduğunu öğrendik.

* Bunun yanı sıra yurt dışında üretilen bazı aşıların faz-3 aşamalarının Türkiye’de gerçekleştirileceğini öğrendik.

* Burada yürütülecek çalışmaların bundan sonraki dönemde şeffaflıkla bizlerle paylaşılmasını bekliyoruz.