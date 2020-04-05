Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüsü tespit edildi

İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın corona virüsü nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ÖKSÜRÜK VE ATEŞ BELİRTİLERİ YOKTU

Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan ‘Covid-19’ testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti. Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç corona virüsü pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın” dedi. DHA