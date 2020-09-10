Toraks Derneği, Diyanet’in Heybeliada Sanatoryumu açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Ülkemizin 1924 yılında kurulan ilk tüberküloz hastanelerinden Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığına devriyle başlayan tartışmalara Türk Torak Derneğide katıldı.

Dernek, 2005 yılından beri kapalı olan Sanatoryumun tahsis edildiği Diyanet İşleri Başkanlığının pandemi hastanesi olarak düzenlenmesi/kullanılması kaydıyla, hastaneyi Sağlık Bakanlığı'na iade edebilecekleri açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

PANDEMİ MERKEZİ HALİNE GETİRİLMELİ

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasını hukuki olarak yakından takip edeceklerinin altını çizen Toraks Derneği şu açıklamayı yaptı:

“Talebimiz, Heybeliada Sanatoryumunun tekrar Sağlık Bakanlığına devredilerek onarılması ve yenilenmesi, sonuçta yeniden aslına uygun bir hastane ve bu dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak en kısa sürede pandemi merkezi haline getirilmesidir.

Ne kadar süreceği net olarak bilinmeyen bu pandemi döneminde, her türlü sağlık tesisinin eldeki bütün imkânlar seferber edilerek kullanıma hazır hâle getirilmesi, derneğimizin ana amaçlarından olan ‘Ulusal Akciğer Sağlığına' en büyük hizmettir. Böylece İstanbul Adalar halkı da yeniden nitelikli sağlık hizmetine bu merkez sayesinde kavuşacaktır”.

TIP TARİHİ VE TÜBERKÜLOZ MÜZESİ

Türk Toraks Derneği kompleksin içine bir Tıp Tarihi ve Tüberküloz Müzesi kurulmasını önerdi.