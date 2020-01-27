Türk cerrah, şah damarını saran tümörü temizledi

Sorun Giresun Bulancak'ta yaşayan 33 yaşındaki Sencan Tomak'ın 2011'de ikiz çocuklarını dünyaya getirmesinden sonra boynundaki şişlikle başladı. Genç hasta derdine çare ararken Çapa'da görev yapan Prof. Onur Göksel'e ulaştı. Göksel, kalbinden başlayıp boyun bölgesine kadar olan şah damarında bir tümör oluştuğunu tespit ettiği hastasını takibe aldı. Bu arada tümörün fotoğrafını çekip, Avrupa Damar Cerrahisi Derneği'nin başkanlığını yapan ve dünyada en önemli otoritelerden biri olan Prof. Ross Naylor'a gönderdi. Naylor, literatürde böyle bir tümör olmadığını bildirdi. Göksel, bu arada durumu su içemeyecek kadar ağırlaşan hastası Sencan Tomak'ı, 23 Ocak'ta ameliyata aldı.

BAŞARI ÇAPA'NIN…

Operasyon başarılı geçti ve hastanın şah damarını 360 derece saran tümör tamamen temizlendi. Prof. Göksel, Tomak'ın şah damarından aldığı tümörün şekli, türü ve konumu itibariyle tıp litaratüründe daha önce rastlanmadığını belirtti. Prof.Göksel, bu operasyonda esas başarının Çapa çalışanlarına ait olduğunu da vurguladı. Bunun gerekçesini ise, “Türkiye'de modern tıbbın başladığı kurum burasıdır. İstanbul Tıp Fakültesi bugünlerde zor günler geçiriyor. Ama bu şartlarda bile hayat kurtarmaya ve cesaret edilemeyen ameliyatlar yapmaya devam ediyoruz. Fakülte olarak yıkılmadık, ayaktayız” diye açıkladı.