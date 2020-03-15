Umre’den dönenler karantina koşullarına isyan etti: Asıl burada hasta olacağız

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü.

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CHP Genelbaşkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Gölbaşı’nda Umre’den dönüp öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlar bulundukları yerden ve koşullardan şikayetçi olurken, Kaya onları sakinleştirerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. Kaya Valilikle, Sağlık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşerek sorunları çözeceklerini söyledi.

İşte yurtlara yerleştirilen vatandaşların şikayetleri:

*Burada temizlik yok ve bize insan gibi muamele yapılmıyor.

*Bizi buraya apar topar getirdiler.

*Burada ne hemşire ne de doktor var.

*Burada karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır!