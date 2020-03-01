Umre’den gelenlere sağlık taraması

İstanbul Havalimanı’nda dün gece saatlerinde kutsal topraklarda bulunan Umrecilerin geri dönüşleri nedeniyle yoğunluk yaşandı. Bu kapsamda havalimanına takviye sağlık ekibi ve 16 ambulans hazır bulunduruldu. Umreciler termal kameralarla taranarak yurda giriş yaparken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BİZE SORULAR SORDULAR

Umre’den gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra sağlık ekipleri tarafından taramadan geçtiklerini ve kendilerine bir kaç soru sorulduğunu söyledi. Umreden gelen Hakan Tansu, “Oradaki havalimanında kontrole tutulmadık. Buraya geldikten sonra sağlık taramasından geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok. Suudi Arabistan’a gidişler iptal ama buraya gelişlerde bir sıkıntı yok” dedi. Yolculardan Sedat Canbaz ise, “Biz de umre seferlerinin iptal edildiğini Medine’de öğrendik. İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra burada kontrol edildik. Burada bir cihaz ile kontrol edildik. Birtakım sıkıntılarımızın olup olmadığını sordular. Ateşimizin öksürüğümüzün olup olmadığını sordular” diye konuştu.

HASTANEYE BAŞVURAN HASTADA KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Umre’den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastada koronavirüse rastlanmadı.

Suudi Arabistan'dan 27 Şubat Perşembe günü Umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana'ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi. (DHA)