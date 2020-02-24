GSS borç sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası'nda asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla geliri olan kişiler sağlık sigortasından faydalanmak için prim ödemekle yükümlülerdir.

Sigorta pirim borcu sorgulama ve daha pek çok işlem için öncelikle bir e-devlet şifresine ihtiyacınız var. E-devlet şifreniz yok ise herhangi bir postaneden temin edebilirsiniz.

Sigorta borcu sorgulama için turkiye.gov.tr adresinin ana sayfasında sol üst köşedeki düğme ile önce sisteme giriş yapmalısınız.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra GSS yani Genel Sağlık Sigortası prim borcu sorgulamanın da dahil olduğu tüm e-devlet hizmetlerine sol taraftaki e-hizmetler kısmına tıklayarak erişebilirsiniz.

Hizmetler listesinde GSS ile ilgili bölümü “Diğer Hizmetler” başlığı altında bulabilirsiniz.

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