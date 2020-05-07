Bayram karmaşası

Sevgili okurlarım, bizi yöneten aymazların bir tek konuda bile tutarlı davranması mümkün olmuyor.

Bir şeyler yapıyorlar, belli kararlar alıyorlar ama hepsi çelişkilerle dolu…

Sonrasında ne olacağını kendileri de bilmiyor.

Bir yanda sokağa çıkma yasakları getiriyor, öbür yanda ise insanları AVM' lere ve sokaklara salıyorlar.

Olan, evde haftalardan beri hapis kalan 65 yaş üzeri yaşlılarla birlikte 20 yaş altı gençlere oldu!

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Şimdi önümüzdeki günlere şöyle kısaca bir göz atalım…

Kısıtlamanın bu hafta sonunda uygulanacağı da kesin.

Yani Türk Milletinin çok büyük bir bölümü bu hafta 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evde kalacak.

Ama esas karmaşa sonraki hafta başlayacak.

O zaman da aynı hafta sonu kısıtlaması uygulamaya konulacak.

16 ve 17 Mayıs Cumartesi- Pazar…

19 Mayıs bayramı Salı gününe denk geliyor.

Acaba bu günleri birleştirip dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirirler mi!

Bence getirirler ve 23 Nisan'da yaptıkları gibi bir ulusal bayramın daha kutlanması otomatik olarak yasaklanmış olur!

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Ama biraz sabırlı olun ve aşağıdaki gerçekleri aklınızdan çıkarmayın…

O haftayı izleyen 23-24 Mayıs Cumartesi Pazar günlerinde yasak zaten geçerli olacak.

Ancak burada çok önemli bir sıkıntı var.

Şeker Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak…

Ve üç gün sürecek…

24-25 ve 26 Mayıs Cumartesi-Pazar-Pazartesi günleri.

Dolayısıyla bu üç gün de kısıtlama kapsamına alınacak gibi görünüyor.

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Şimdi en önemli ve çarpıcı (!) olasılığa geliyoruz…

İster misiniz 19 Mayıs'ı da kapsayan önceki üç kısıtlama süresine aradaki üç günü de ekleyip (ve Şeker Bayramı'nın üç gününü de katıp) uzatsınlar ve kısıtlamayı 16 Mayıs Cumartesi başlatıp 26 Mayıs Salı günü gece yarısı sona erdirsinler…

Bunun anlamı hepimiz için uzun bir tatil (!) demektir.

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Sevgili okurlarım, bu konuda şu dakikaya kadar herhangi bir ses yok.

Ne yapacakları, hangi kararları alacakları bilinmiyor.

Dünyanın salgınla boğuşan pek çok ülkesinde uzun kısıtlama kararları alındı.

Örneğin Çin'de insanlar 45 gün boyunca evde kapalı kaldı, sokağa çıkamadı.

Onların ne yaptığını, sorunu nasıl çözdüğünü bilemiyoruz.

Bizim medyamız bazı konuların üzerine gitmez, olanlar konusunda yeterli araştırma yapmaz.

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Almanya, İtalya, İngiltere gibi salgının çok yoğun olduğu bazı ülkelerde ise yasaklar ve kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlanıyor.

Burada bir kez daha ve çok açıkça yazıyorum…

Türkiye'de sağlık açısından her şeyin çok muhteşem olduğunu sürekli iddia edenlere ve özellikle bizim yandaş medyaya sakın ola ki inanmayın.

Bilinçli bir toplum olmadığımız kesin…

Hastalığın önüne geçemediğimiz de kesin.

Keşke öyle olsaydı.

Günde en az 60 ölüm olduğunu her gün Sağlık Bakanlığı açıklıyor.

Bu durumda “Her şey dört dörtlük” abartılarının bütün amacı, günümüzün iktidarını koruyup kollamak ve panik havasını önlemek.

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Hafta sonu yasakları, hafta sonu kısıtlamaları getiriliyor ama durum değişmiyor.

Ertesi gün herkes yine sokaklarda…

Üstelik çoğunluğu maskesiz, hiçbir korunma önlemi yok.

Maskeler derseniz, hemen hepsi dandik.

Sentetik bez parçaları…

Ve şimdi bunları bile paramızla satın almak durumundayız.

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Şimdi yine gelelim yukarıda sözünü ettiğim takvim günlerine…

Gerek 19 Mayıs'ı da kapsayan hafta sonu yasağı ve gerekse Şeker Bayramı'nı da kapsayan ikinci hafta sonunu bunlar birleştirecek mi?

Bunu ne zaman açıklayacaklar?

Özellikle bayram ziyaretleri de ister istemez yasak kapsamına girecek mi?

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insan bu soruların yanıtını merak ediyor.

Bir an önce karar verseler…

Herkes, bütün kesimler ne olacağını, nasıl bir karar alınacağını bir öğrense!