Adana Valisi, Nesrin Hanım’ın feryadını duymalı!

Adana'da sokak köpekleri sorunu, hem sokak hayvanlarının sağlıklı barınabilmeleri hem de vatandaşların güven içinde dolaşabilmeleri açısından çözülmüş değil.

Yıllardır belediyelerin yaptıkları ve bir kısmı gerçekten takdire değer çalışmalara rağmen kadro ve imkan yetersizliği nedeniyle sonuçlandıramadığı çalışmaları, kentimizde sokak hayvanları sorununun istenildiği gibi çözülmesine yeterli gelmiyor.

Çünkü sorun gerçekten büyük ve neredeyse belediyelerin boyutlarını bile aşabilecek seviyelere ulaşmış durumda.

Adana'nın her yerinden tehlike ve kirlilik yaratan sokak köpekleri nedeniyle şikayetler alıyorum.

Vatandaşlar arka arkaya attıkları mesajlarla ya da bana telefonda ulaşarak, gördüklerinde yanıma gelip söyleyerek sokak köpeklerinden şikayet ediyorlar.

Bugünlerde daha çok Pınar Mahallesi, Türkmenbaşı Caddesi ve civarı, Mavi Bulvar bölgesinden şikayetler geliyor.

Buralarda insanlar özellikle de sabah erken saatlerde ya da akşamları yürüyüş yapmaya çekiniyorlarmış. Çünkü grup haline gelin sokak köpekleri saldırgan oluyorlar. Geçmişte aynı bölgede birkaç saldırı olayını yaşadı insanlar.

Ben buraları örnek olarak verdim ama tabi ki sadece buraları değil. Ne yazık ki Adana'nın birçok semtinde bu sorunlar var.

Bakınız; şehrin en işlek caddeleri olan Turgut Özal Bulvarı'nda Kenan Evren, Sosyete Pazarı, Kurttepe kavşaklarında her gün bu sorunu görmeniz mümkün. Kavşaklarda, refüjlerde sayıları bazen 10 kadar olan köpek sürüleri yerleşmiş durumda.

Ancak bu işlek yerlerin dışında özellikle Türkmenbaşı Bulvarı'nın sağlı sollu nispeten daha sakin olan bölgelerinde köpek sürüleri saldırganlaşabiliyor.

Ya da saldırmasalar bile insanlar onları gördükçe korkuyorlar. Çocuklarını sokağa oynamaya bırakamıyorlar, kendileri de rahatça gezemiyorlar.

Adanalı hayvansever Nesrin Çıtırık hanımefendi bu konuda yıllardır çalışıyor, çabalıyor, sesini duyurmaya çalışıyor. Nesrin Hanım, Adana'daki sokak köpeklerinin kısırlaştırılmasını, aşılarının yapılmasını, yasal mevzuatlara göre hayvan hakları gözetilerek yapılmış barınaklarda barındırılmalarını istiyor.

Çünkü hayvanların da tıpkı insanlar gibi barınma, yaşama, beslenme hakları var.

Bu haklarını kendileri elde edemeyeceklerine göre elbette ki bunun için insan desteği şart.

Ancak benim de yıllardır izlediğim kadarıyla Nesrin Çıtırık hanımefendi bu konuda yalnız kalıyor.

Kadıncağız, bu konuda çok çırpındı, çok haykırdı, çok çalıştı ancak gelinen nokta işte bu…

Bence artık Adana Valiliği harekete geçmeli.

Nesrin Çıtırık'ın sesi duyulmalı.

Adana'ya bir süre önce atanan Sayın Vali Süleyman Elban, eğer el atarsa eminim kısa bir süre içinde bu sorunu çözer ve Adanalılar da kendisine minnettar olurlar.

Eğer bu iş mademki belediye eliyle yeterli biçimde çözülmüyorsa devletin imkanları burada devreye girmeli. Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Valiliğin koordinasyonunda, belediyeler ile birlikte hareket ederek bu işi kısa zamanda çözebilirler.

Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; sokak hayvanları sorunu yarın bir gün Adana'da üzücü bir olay ve olaylar yaşamamıza sebep olabilir.

Ben buradan tekerler kırılmadan yol göstermek istiyorum.

Sayın Valim, Nesrin Çıtırık hanımın feryadını duyun ve bu işe bir el atın.

Adana'yı başıboş, tehlike yaratan sokak köpeklerinden; sokak köpeklerini ise açlık ve susuzluk riski altında bu sıcak havada gün boyu bir yudum su, birkaç lokma yiyecek için aç biilaç, perişan biçimde dolaşmalarını engelleyin.

Herkes mutlu olsun.

Adanalılar hayvansever ve yardımseverdir.

Eminim bu konuda halkın yardım desteğine de ihtiyaç duyulursa Adanalılar bu yardımı karşılıksız seve seve yapacaklardır…