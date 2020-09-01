Aranan kan bulunamıyor

Covid 19 salgını ile birlikte kan stoklarında ciddi bir azalma meydana geldiği bizzat Kızılay yetkilileri tarafından ifade ediliyor.

Geçenlerde konuştuğum bir Kızılay yetkilisi bu durumdan endişelerini bana belirtmişti.

“Mehmet Bey, pandemi nedeniyle kan stoklarımızda hızlı bir düşüş var. İnsanlar sanki kan verirlerse corona virüsü kapacaklarına dair bir yanlış algı içindeler.

Halbuki bizim görevlilerimiz her türlü önlemi alarak vatandaştan kan alıyor. Kan merkezlerimizden kullandığımız cihazlara ve sağlık personelemizin güvenlikli maskelerine kadar her türlü önlemi almış durumdayız. Fakat insanlarda böyle bir algı var” diye serzenişte bulunmuştu.

Buna bir de ben bir ilavede bulunmak istiyorum.

Vatandaş kan vermekten çekinmek bir yana sokağa çıkmaktan da çekiniyor.

Yani hem sokağa çıkan insan sayısı azaldı buna bağlı olarak da kan veren sayısı azaldı.

Peki bu durumda ne oluyor?

Ne yazık ki bu durumda olan hastanelere çeşitli sebeplerle yatan ve kan ihtiyacı olan hastalara oluyor.

Çünkü Covid 19 var diye, ne kalp krizleri duruyor, ne yaralanmaların, kazaların önüne geçiliyor, ne mide kanamasından , kesici alet yaralanmalarına, lösemiden her türlü organ ameliyatına kadar tüm operasyonel girişimlerde kan nakli ihtiyacı gerekiyor.

Kan verenlerin sayısı azaldı.

Fakat kan ihtiyacı azaldı mı, hayır.

O zaman ne oluyor.

Ne olacak? Hastalar zor ve hatta bazen da çaresiz durumda kalıyor.

Türkiye'nin tümünde durum böyle.

Adana'dan bir örnek verirsek, şu an Ceyhan'da Kaymakamlık önünde Kızılay'ın bir kan merkezi var ancak ne yazık ki merkeze kan vermek için gelenlerin sayısı son derece az.

Oysa Ceyhanlılar genellikle kan verme konusunda oldukça duyarlı insanlardır. Ancak Kaymakamlık önündeki Kan Merkezine başvuranların sayısı istenilen düzeyde değil.

Tabi az önce söylediğim gibi Türkiye'nin tamamında böyle bir tablo var.

Ben buradan bütün vatandaşlara seslenmek isterim.

Kana kimin ne zaman ihtiyacı olacağı hiç belli olmaz.

Allah gerektirmesin ama her an için bizim ya da bir yakınımızın kana ihtiyacı olabilir.

O zaman kapısını çalacağımız tek yer Kızılay.

Ama eğer vatandaş Kızılay'a kan bağışlamazsa, Kızılay o kanı nereden alacak?

Kan üretilen bir şey değil ki, mutlaka insandan alınması ve bir insana nakledilmesi gerek.

Evet, lütfen kan bağışı konusunda duyarlı olalım.

Bakınız, Kızılay kan bağışı sırasında maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek kan bağışını alıyor.

Lütfen duyarsız kalmayalım.

Allah korusun, belki de o verdiğimiz kan bir gün bizim bile hayatımızı kurtarabilir.