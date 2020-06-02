Eski müze yıkılıp trafik rahatlatılmalı

Adana Arkeoloji Müzesi, Adana'ya kazandırılan çok güzel bir eser oldu.

Yeni müzeyi şahsen gidip ayrıntılı olarak gezdim.

Çok beğendiğimi ve çok etkilendiğimi söylemek istiyorum.

Gerçekten Eski Müze oldukça dar bir alanda sıkıntılı bir yerdeydi.

Buraya araç park etmek, gezmek için gitmek gelmek zordu.

Üstelik teşhir salonları da son derece yetersizdi.

Fakat Milli Mensucat Fabrikasının yerine yapılan Yeni Arkeoloji Müzesi gerçekten türünü Avrupa'daki emsalleriyle karşılaştırabileceğimiz modern ve geçmiş yılların izlerini bugünlere aktaran kompozisyonlara sahip, tarihi değerinin yanında görsel zenginliği de hayli yüksek olan bir mekan haline gelmiş.

Tanıtımı iyi yapılırsa tarih turizmi açısından da Adana'yı bir çekim merkezi haline getirecek unsurlardan birisi olur diye düşünüyorum.

Tabi bu yeni müzenin yapılmasıyla, Eski Müze de boş kaldı.

Merkez Cami Kavşağındaki, daha doğrusu adını kendisinden alan Eski Müze Kavşağındaki Eski Müze'den söz ediyorum.

Yeni müzenin yapılmasıyla burası atıl duruma düştü.

Hoş buraya işlerlik kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi'nin Evlendirme Dairesi'ne dönüştürüldü.

Ancak Evlendirme Dairesi olarak da bu yer uygun değil.

Evlendirme Dairesi daha başka bir yere taşınabilir.

Zaten burası böyle bir işlev için de çok uygun değil.

Çünkü bulunduğu mevki itibariyle Adana trafiğinin en kilit noktasında.

Bir tarafından uluslararası D400, eski adıyla E5 Karayolu, diğer tarafından da Adana'nın en önemli kuzey-güney artel bulvarlarından olan Fuzuli Caddesi geçiyor.

Ve bu kilit noktadaki bina bu kavşağın trafiğini kilitliyor.

Buradan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a bir öneride bulunmak istiyorum.

Sayın Zeydan Karalar;

O kavşakta Girne Köprüsü'nü ve D400'ü genişletme çalışmaları yapılıyor şu an. Çok da iyi ediliyor. Çünkü Adana'nın bu genişletmeye ihtiyacı var.

Bakın bu itibarla Merkez Cami'nin bile bahçesinden alıp yola kattınız.

Fakat köşedeki Eski Müze yolun genişletilmesine engel oluyor.

Orayı bence tamamen yıkarak kavşağı pürüzsüz hale getirmelisiniz.

Böyle yaparak hem D400 Yolu genişleyecektir hem de Fuzuli Caddesi'ne dönüş rahatlayacaktır.

Trafik büyük ölçüde nefes alacaktır.

Fakat bunlar kadar önemli olacak bir başka konuyu daha söylemek isterim.

Aynı zamanda da Merkez Cami'nin ve Merkez Parkı'nın görüş alanını kapatan Eski Müze yıkılınca bu alan tamamen açılacak ve ortaya Adana açısından çok güzel ferahlatıcı bir seyir manzarası, Adana'nın simgesi haline gelebilecek fotoğraf çekilecek bir mekan ortaya çıkacak ve şehrin merkezinde büyük bir fark ortaya çıkacaktır.

Hazır şu an genişletme yapıyorken gerekli makamlardan izinleri alarak bu yıkımı gerçekleştirmeli, Evlendirme Dairesi'ni daha uygun bir yere taşıyarak Müze Kavşağı'nı tamamen açığa çıkartmalısınız.

Adana'nın kent içi trafiği, rahatlamak için bu hamleyi bekliyor sizden…