İl Milli Eğitim Müdürü’nün duyarlılığı…

Bundan önceki yazımda Adana'da bazı okullarda servisçilerin keyfi davranışlarını gündeme getirmiştim.

Bunların öğrencileri ve velilerini nasıl mağdur ettiklerini anlatmıştım. Bunları anlatırken yakın çevremden örnekler de vermiştim. Bu mağduriyete uğrayanlardan birisi de benim özel eğitim gören çocukların bulunduğu okula giden yeğenimdi. Bu nedenle konunun gerçekliğine ve doğruluğuna, ayrıntılarına çok daha hakimdim.

Olay şöyleydi:

Seyhan'daki bazı okullarda çalışan servisler, çocukları çok erken saatlerde evden almalarına rağmen okula, ders zili çalıncaya kadar yetiştirmiyorlar, bir saat sonra okulda oluyorlardı.

Yani hem çocukları aşağı yukarı evlerinden bir saatten önce alıyorlar ancak o bir saat zarfında okula bırakmak yerine ancak ders zili çaldıktan bir saat hatta bazan da daha fazla süre sonra bırakıyorlardı.

Örneğin benim verdiğim örnekte saat 07.30'da evinden alınan ve saat 08.40'da okul zili çalan çocuk ancak saat 09.40'da okul zili çaldıktan bir saat sonra derse girebilmişti.

Düşünün ki bunlar küçük çocuklardı.

Zaten şu pandemi ortamında servislerde çocuklar kim bilir hangi risklerle karşılaşıyorlardı.

Küçücük çocuklar evden okula kadar geçen fazla uzun zamanda acıkabilir, yorulabilir, hastalanabilir, tuvaletleri gelebilir.

Üstelik de özel eğitim gören çocuklar.

Yazım yayınlanır yayınlanmaz hemen İl Milli Eğitim müdürü Veysel durgun bey aradı.

Konuyu araştıracağını ve takipçisi olacağını söyledi.

Gerçekten de kısa bir süre sonra Veysel Bey, tekrar bana dönerek gelişmeleri aktardı.

“Mehmet Bey yazınızın üzerine inceleme ve soruşturma yaptık. Gerçek böyle vaka tespit ettik. Ve bahse konu olan servis yapan firmayı uyardık. Bu ilk uyarımızdı. Eğer bu olayın iki kez daha gelmesi halinde o firma görevden men edilecek.” dedi.

Bu adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile birlikte Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve benim Vilayet'te konuyu ilettiğim dostlarımın uyarıları üzerine Valilik makamında da konuyu takip eden yetkililer olmuş.

Ben başta İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun başta olmak üzere konunun araştırılmasında ve sonuçlanmasında emeği geçen tüm yetkililerimize duyarlılıkları ve konuyu bir an önce çözüme kavuşturmaları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz.