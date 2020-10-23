Mesele faiz değil anlamadın mı?

Merkez Bankası beklentilerin aksine dün faiz artırmadı. Gerçi faiz artırımı yapsa da ekonomi adına fazla bir anlam taşımayacaktı.

Piyasaların baktığı bir şey daha vardı. Merkez Bankası gerçekten bağımsız mı? Piyasalar bu sorunun cevabını “net” olarak aldı. Sarayın gölgesinde kaldı.

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Piyasalara verdiği mesajın, yarattığı algının, yaptığı açıklamaların aksine yapması gerekeni yapamadı! Bu saatten sonra kendisini ciddiye almanın da bir anlamı kalmadı.

İşin ilginç yanı Merkez faiz artırsaydı, piyasada geçerli olan faizler inecekti! Güven gelecekti. Merkez faiz artırmadı, piyasa tersine fiyatladı… Kalan üç kuruşluk itibarını da yıktı!

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Nitekim iktidarın haberlerini sunan Anadolu Ajansı; “Merkez Bankası'nın para politikası etkinliğini artırmak, dolarizasyon sürecini kırmak ve TL'ye geçişi hızlandırmak için piyasa beklentisinin üzerinde artış yapılabileceği” haberini üç gün önce yaptı.

Her ne kadar ekonomistlerin tahmini olarak değerlendirse de, faiz artmayacaksa böyle bir haber yapabilir mi Anadolu Ajansı? Bak o da şaşırttı! Ya da son anda değiştirdiler kararı…

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İktidar sahipleri faiz-enflasyon ilişkisini çözmek adına 130 milyar dolar satıp bir şey denedi…

Nitekim rezervler eriyince, kasa içeri girince anladılar… Geçen toplantıda faiz artırdılar.

Ancak burası Türkiye… Akla hayale gelmeyecek saçma sapan kararlar alıyorlar. Aslında satır aralarına bakarsanız faizi gizliden artırdılar. Saraydan saklamak için tabelayı sabit tuttular.

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Şöyle bir sıkıntı var… Faizi enflasyona göre ayarlayacaklarına, enflasyonu faize göre çıkartıyorlar. Ülkede gerçek enflasyonun yüzde 11.75 olduğuna inanan kaç saf var.

Tabii bunların hepsi finansal nedenler… Yüksek faizin esas nedeni bambaşka sebepler… İsterlerse sabaha kadar faiz artırsınlar sistemi düzeltmedikçe, yolsuzluk ve israfı önlemedikçe ekonomiyi düzeltemezler…

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Yap-İşlet-Devret'lerin giderlerini halktan gizleme kararı aldılar. Bugüne kadar hesaplanan ödenecek tutar 154 milyar dolar… Niye, kimden saklıyorlar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli olarak kayıtlı olmamasına rağmen 442 bin 309 kişiye “engelli aylığı” adı altında son iki yılda 6.9 milyar lira usulsüz ödeme yaptı. Sayıştay açıkladı.

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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2021 bütçesine göre, Cumhurbaşkanlığı gelecek yıl 30 binek otomobil, 5 minibüs, 5 pick-up, 5 panel ve 2 otobüs daha alınmasına karar verildi. Garajdakiler yetmediyse demek ki…

Sayıştay'ın raporlarına göre, aralarında Diyanet'in de bulunduğu 9 kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı.

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Irak, Bağdat'ta bir AVM'de Ticaret Bakanlığı bir ayakkabı firmasına aylık 50.000 dolar kira yardımı yaptığı tespit edildi. Aktarılan toplam tutar 5.5 milyon lirayı geçti.

Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki 3 milyon dolarlık Da Vinci Robot'u kayboldu! Nereye koyduysan oradadır diyen oldu. Çaldılar hastanenin koca robotunu!

Bunlara binlercesini daha ekleyin… Anladınız mı şimdi faizleri artırsa ne olurdu? Artırmadı da ne oldu? Ekonomi mi kurtuldu?