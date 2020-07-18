Yukarıdan aşağıya.

Aşağıdan yukarıya.

Sağdan sola.

Bütün devlet kurumlarında, kamu şirketlerinde ve belediyelerde kurduğunuz “Tek Adamlı Düzeninizi” ekmek çarpacak.

Ben yaptım, oldu.

Dediğim dediktir.

Vicdan benim.fd

Kanun benim.

Din de benim.

Böyle bir düzen kuruldu. Bu düzeni ekmek çarpacak ve çarpmaya Ankara Belediyesi Ekmek Fabrikası'nın AKP yönetimindeyken Genel Müdürlüğü'nü yapan eski genel müdürden başlayarak yapacak.

★★★

Sayın müdür!

Sayın yönetim kurulu başkanı!

İkiniz de aynı adamsınız.

Tek bedende, çift ruh!

Seçim oldu.

Yeni seçilen seni istemiyor.

Şirketi borca batırmışsın.

Yönetimi devret!

Etmemiş.

4 ay direnmiş.

Ve gitmeden önce de “Tek Adam Düzeninin” yarattığı korunup kollanma ortamında kendi kendini işten kovdurarak “Belediye'nin Halk Ekmek Şirketi'nden 36 bin TL kıdem tazminatı” alıp, cebine koymuş.

İşten kovulmazsa!

Tazminatı alamayacak.

Yönetim Kurulu Başkanı kızıyor, Genel Müdür'ü işten kovuyor. İkisi de aynı adam. Kendi kendine kızıyor. Kendi kendini işten attırıyor. Kıdem tazminatını borcu bini aşmış belediye şirketinden kapıyor. Ve bu işten kovulmuş müdür(!) kayyum kararı ile CHP'nin yönetiminden alınan Yalova Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak işe alınıyor. Üstelik hem başkan yardımcısı, hem özel kalem müdürü, hem Yalova Belediyesi'nin bir şirketinde yönetim kurulu üyesi oluyor.

2 koltuk sahibiydi.

Kendi kendini kovdurdu.

Kıdem tazminatını kaptı.

Yeni bir belediye buldu.

3 koltuk sahibi yapıldı.

Acaba 3 koltuktan toplam ne kadar maaş alıyor?

“Tek Adam Düzeni”

Bu düzen ekmek çarpar.

★★★

Mansur Yavaş, seçilip mazbatasını alınca Ankara Belediyesi şirketlerinin hesaplarını da haliyle incelemeye koydu. Ve şunu gördü: Müdür kendini kovdurmuş 36 bin TL kıdem tazminatı almış. Ek ödenekleriyle birlikte son aylık maaşı 35 bin TL'yi bulmuş.

Bu nedir?

Yolsuzluktur.

Belediyeyi soymaktır.

Mansur Yavaş, 8 Nisan 2019'da göreve başlayıp Haziran'da bu kendi kendini kovduran genel müdür için savcılığa “suç duyurunda” bulunmuş.

Haziran bitti.

Temmuz ortasını geçtik.

Ses yok.

Savcılık suskun.

O müdür de tık yok.

Yalandır.

Kendimi kovdurmadım.

Demiyor.

Ankara Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın 540 çalışanı var. Bunların 267'si son 5 yılda işe alınmış. 540 çalışan için SGK'ya pirimler yatmamış. Borç 15.7 milyon TL'ye çıkmış, borca faiz de binmeye devam etmiş ve yeni yönetimce yapılandırma kaçınılmaz hale geldiği için SGK borcu 21.5 milyona çıkmış.

Una zam.

Elektriğe zam.

Mayaya zam.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mansur Yavaş yönetimine geçince iki kez zam yapıp ekmeğin fiyatını 1 TL'ye çıkarmak zorunda kalmış. Belediyenin basın bürosunun verdiği bilgiye göre, kendi kendini kovduran ve son aylığı ek ödemelerle 35 bin TL olan genel müdürün yerine atanan yeni genel müdür, ek ödenek, yan ödeme, ikinci, üçüncü koltuk isteme olmaksızın ayda 13 bin TL maaşla çalışıyor.