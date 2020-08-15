Yeme-İçme’de mekana göre KDV!

Köşemde 18 Temmuz 2020'de “Turizm Sektörü Sahipsiz Kaldı” başlıklı yazımı okumuştunuz.O yazımda, turizmin 2019 yılında 45 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelir hedefine ulaştığını, sektörün bankacılık sistemine 91 milyar lira borcu olduğunu ifade ederek, pandeminin etkilerini ortadan kaldırmak için önlem almanın şart olduğunu belirtmiştim.

İktidar, 31 Temmuz 2020'de yıl sonuna kadar uygulanmak üzere; konaklamada, yeme-içmede ve müze giriş ücretlerinde katma değer vergisi oranını %8'den % 1'e, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için ise KDV oranını %18'den %8'e (bu sayılan yerlerde alkollü içecek sunulması halinde ise alkollü içeceklere isabet eden kısmı için KDV %18 olarak uygulanacaktır) düşürdü.

BELGELİ, BELGESİZ AYIRIMI YANLIŞ

Turizm sektöründe geçmişte, rekabet şansını engelleyici önemli bir faktör olduğu kabul edilerek katma değer vergisi oranı 24.12.2007 tarihinde %18'den %8'e indirilmişti.

Daha sonra 15.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, “24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararname'nin eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24'üncü sırasında yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) ibaresi eklenerek, 24 Aralık 2007 tarihinde yapılan KDV indirimi tekrar yüzde %8'den %18'e çıkartılmıştı.

Bu defa pandemiden zarar gören sektörlerin desteklenmesi amacıyla, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararlarıyla, 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere KDV oranı;

a) KDV Kanunu'na ekli II sayılı listenin DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 24'üncü sırasında yer alan hüküm gereği; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler için KDV oranı %8'den %1'e (bu sayılan yerlerde alkollü içecek sunulması halinde ise alkollü içeceklere isabet eden kısmı için KDV %18 olarak uygulanacaktır)

b) Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar için ise KDV oranı %18'den %8'e (bu sayılan yerlerde alkollü içecek sunulması halinde ise alkollü içeceklere isabet eden kısmı için KDV %18 olarak uygulanacaktır) düşürülmüştür.

STANDARTLARIN YÜKSELTİLMESİNİ TEŞVİK ETMEK GEREKİR…

Pandeminin etkilerini en aza indirmek için yapılan katma değer vergisi indiriminden sonra durum şöyledir: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli üç yıldız ve üzeri konaklama işletmelerinin bünyesinde verilen yeme ve içme (alkollü içki hariç) hizmetlerinin KDV oranı % 8, aynı hizmeti sunan belgesiz ve daha niteliksiz işletmelerde KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. Belgeli işletmeleri cezalandırırcasına yapılmış bu düzenlemenin oluşturduğu haksız rekabetin yanında, belgesiz işletmelerin fiyat/kalite dengesinin daha düşük olması ve belge düzenine tam olarak uyulmadığı da dikkate alındığında; devlet eli ile vergi kaybı yaratılmaktadır.

Bu adaletsizlik en kısa zamanda ortadan kaldırılmalıdır.

GELECEĞİ DE KAYBETME RİSKİ VAR…

Dünya Seyahat Ve Turizm Konseyi'nin 2020 Yıllık Araştırma Raporu verilerine göre; Türkiye'de 2019 yılında, turizm ve seyahat sektörünün GSMH'ye katkı oranı %10.1. Toplam ekonomiye katkısı %11.3 ve toplam istihdama katkısı %9.4 olarak verilmiş, 2.643.8 yeni işe tekabül ediyor. Küresel ekonomiye ise turizmin katkı oranı %10.3 fakat, iş kolu açısından bakıldığında, geçtiğimiz 5 yıl boyunca her 4 kişiden biri turizm sektöründe istihdam edilmiş.

Türkiye'ye gelen turistin 2019'daki toplam harcaması 235 milyar. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 dolardı.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada pandemiden en çok etkilenen sektör şüphesiz turizm. Bugünlerde neredeyse dünya nüfusunun yarısı dört duvar arasından dışarı çıkmıyor. Uzmanlar turizm sektöründe 2020 sezonunu “kayıp” olarak nitelendiriyor. Kolay istihdam sağlayan sektörlerden biri olan ve yıllık 40 milyar dolara yakın döviz girdisiyle de ekonomimiz için bulunmaz bir hint kumaşı olan turizm; konaklama, seyahat acentesi, ulaşım, yeme-içme, eğlence ve buralara mal ve hizmet sağlayan birçok alt iş kolunu bünyesinde barından geniş kapsamlı bir sektör. Bu nedenle etkisi yadsınamayacak boyutlarda. Özetle genel tedbirlere ek olarak özel tedbirlerin ve desteklerin devreye sokulmasını gerektiren bir sektör. Gerekli ve yeteri kadar tedbir alınamazsa, yalnız 2020 değil önümüzdeki yıllar da elimizden kayıp gidebilir.