AKP gelmeden önce kadının adı yokmuş!

Özlem Zengin adında bir kadın “Bu ülkede Ak Parti gelene kadar ‘kadın' kelimesinin adı yoktu!” demiş…

Vay canına! Nasıl akıl dışı bir iddia bu? O kadar da desteksiz atılır mı?

Kim bu kadın?

AKP Grup Başkanvekili bir siyasetçi…

Meclis kürsüsüne çıkıp bunları söyleyince İYİ Partili Fahrettin Yokuş “Ak Parti gelmeden önce Türkiye yoktu ya…” diye kadını tiye almış, iyi yapmış.

Bu hanım hangi ülkede yaşıyor acaba?

Türkiye hakkında nasıl bu kadar bilgisiz olabilir? Ya da partisinin menfaati için gerçekleri nasıl bu kadar çarpıtabilir?

Üstelik bu hanım, kadın cinayetlerinin tavan yaptığı, kadına uygulanan şiddetin arşı âlâya yükseldiği Türkiye'de söylüyor bunu!

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AKP döneminde kadın ne oldu?

– Evlilik yaşı düşürülmeye çalışıldı, bir takım hacı-hoca takımı “9 yaşındaki kız çocukları evlendirilebilir” dedi.

– AKP'de, çocuk yaşta evlilik nedeniyle hapis cezası olanların kurtulmaları için çalışmalar yapıldı…

– Ülkede kadına şiddet aldı yürüdü…

– Kadın cinayetleri inanılmaz boyutlara yükseldi.

– Erkek şiddetine dayanamayıp elini kana bulayan kadınların sayısı arttı…

Kadının adı bu mudur?

Özlem Zengin denilen siyasetçi, bunları bilmiyor mu?

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AKP'den önce Cumhuriyet Türkiye'si ne yaptı?

– Kadınlara insanca yaşam hakkı tanındı.

–1926 yılında çıkan Medeni Kanun ile birlikte erkeğe çok eşlilik yasaklandı.

– Kadının aile mirasından eşit haklara sahip olması sağlandı.

– AKP'nin ve Özlem Zengin'in daha hayatta olmadığı, esamisinin okunmadığı zamanlarda, 3 Nisan 1930'da çıkarılan Belediye Kanunu ile kadınlara Belediye Başkanı ve muhtar olma hakkı tanındı.

– 5 Aralık 1934'te birçok Avrupa ülkesinden yıllarca önce Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı verildi.

Tüm dünyaya örnek olan bu değişiklileri Büyük Atatürk yaptı.

“AKP'den önce kadının adı yoktu” diyenler tarih bilmeyen cahiller!

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Adı Özlem Zengin ama, bilgi bakımından maalesef pek zengin değil.

– Cumhuriyet öncesinde erkekler kadın alabiliyordu.

– Mahkemelerde iki kadının şahitliği, bir erkeğe eşit sayılıyordu.

– Kadınlar ‘yarım insan' muamelesi görüyorlardı.

–Miras paylaşımında kadın, erkeğin yarısı kadar miras alabiliyordu.

– 4 kadınla evlenen erkek, kafası kızdığı vakit “Boş ol” deyince karısını boşayabiliyordu.

– Ülkede, kadınların satıldığı ‘Cariye pazarları' vardı…

– Kızların evlilik yaşı 9 idi…

– Kadınlar âdeta karanlığa hapsedilmişlerdi.

– Kadın aleyhindeki bütün bu çirkinlikler Cumhuriyet döneminde çıkartılan yasalarla önlendi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin biraz okusa da, bunları öğrense ne iyi olurdu… O zaman “AKP gelene kadar kadının adı yoktu!” dediği için biraz utanır, mahcup olurdu belki!

Kadının kara yazgısı!

AKP iş başına geldiği yıldan bu yana, her geçen gün kadına şiddet biraz daha arttı.

– 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 119 kadın öldürüldü!

– Ülkede yoksul yaşayan kişilerin yüzde 70'i kadın…

– Her 10 kadından 4'ü çeşitli şekilde şiddet görüyor.

– Her 10 kadından 4'ü (Türkiye genelinde yaklaşık 14 milyon kadın) dövülüyor, vuruluyor, işkence görüyor, bazıları da öldürülüyor.

– Son 12 yılda toplam 3 bin 290 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

– Haziran ayının ilk 10 gününde 10 kadın öldürüldü. Bazı günler 3 kadın cinayeti işlendi.

– Kadın cinayetlerinde hâlâ ‘iyi hal' indirimi uygulanıyor.

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Koronavirüs salgını döneminde de kadına şiddet azalmadı. Mayıs ayında emniyete ve savcılığa başvuruların bir önceki aya göre yüzde 78 arttığı kayıtlara geçti.

Kadınların karantina sürecinde daha çok şiddet görmesi, karanlık bir zihniyetin ürünü ve toplumumuzun ayıbı oldu.

Canını kurtarmak için devlete sığınan kadınlar, ne yazık ki, gereği gibi korunamıyor. Koruma altındayken öldürülen çok sayıda kadın var.

Şiddet uygulayan erkeklerin himaye gördükleri, âdeta korundukları iddiaları var.

144 ülke arasında kadın-erkek eşitliği açısından 131'inci sırada olmanın ayıbını taşıyoruz!

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Ah Özlem Hanım ah! “AKP'den önce kadının adı yoktu!” diye bir lâf ettin, tam anlamıyla ayıp ettin!

Sen, bugün milletvekili olmanı, Meclis kürsüsüne çıkıp konuşmanı bile Cumhuriyet Türkiye'sine borçlusun. Bunu unutma!

TEBESSÜM

Soyguncunun annesi!

Silahlı soyguncular bankayı basar. O sırada polisler gelip bankayı sarınca, haydutlar içeride bulunan herkesi rehin alırlar.

Soyguncuların başı, dışarıdaki polislere:

“Üzerimize gelirseniz rehineleri öldürürüz” diye seslenir. Göz korkutmak için birkaç müşteriyi ayaklarından vurur…

Rehineleri birer birer inceleyen elebaşı, sıra bir kadına geldiğinde sorar:

“Senin adın ne?”

“Fatma” der kadın..

Soyguncu başı “Tamam, sen benim annemin adını taşıyorsun. Haydi git, serbestsin!” der.

Sıra, kadının yanındaki Temel'e gelir. Soyguncu sorar:

“Senin adın ne?”

“Adım Temel ama herkes bana Fatma der!”

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.” (M. Kemal Atatürk)