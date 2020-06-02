Amerikan halkı neden çıldırdı?

Amerika alev alev! Şehirler yakılıp yıkılıyor, polis araçları ve karakollar ateşe veriliyor, dükkânlar yağmalanıyor!

Dünyanın en güçlü ülkesini büyük bir öfke sardı!

Polisler cop, biber gazı ve plastik mermiler kullanarak, ırkçılığı ve faşizmi lânetleyen halkı durdurmaya çalışıyor.

8 eyalette askerler göreve çağrıldı, 25 kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bütün bunlar, üç gün ara ile iki siyahi gencin öldürülmesi nedeniyle mi oldu?

Hayır! Polis vahşeti sadece bardağı taşıran damladır.

İnsanların yüreğinden fışkırıp sokaklara yayılan öfke, Başkan Trump'ın faşizmine gösterilen tepkidir.

“NEFES ALAMIYORUM”

Derek Chauvin adlı bir beyaz polis memuru, yere yatırdığı George Floyd adındaki siyahi bir sanığın boğazına diziyle bastırıyor. Adam:

“Nefes alamıyorum… Nefes alamıyorum…” diye inliyor.

Fakat beyaz polis ırkçı, vahşi, insafsız ve gaddar… Dizini adamın boğazından çekmiyor…

Öldürme eylemi tam 9 dakika sürüyor… Umutsuzca çırpınan adam sonunda ölüyor.

Cinayetin daha da korkunç yanı, olay yerindeki diğer 3 beyaz polisin, siyahi adamın ölümünü kayıtsızca izlemeleri!

Yalnız siyahi gencin değil, insanlığın öldüğü bir andır bu!

TRUMP'A TEPKİ!

Yürekleri sızlatan bu olay Amerika'daki ırkçılığın çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

Beyaz polisin cinayeti, tesadüfen oradan geçen bir adam tarafından cep telefonu ile videoya kaydedilince ABD'de yer yerinden oynadı, çıkan olaylar ülke geneline yayıldı.

Bu protesto tsunamisi sadece George Floyd adındaki siyahi sanığın beyaz bir polis tarafından öldürülmesi nedeniyle mi patladı?

Hayır! İnsanları ayaklandıran, Başkan Trump'ın izlediği akılsız politikalar sonucu ülkede boy gösteren faşizmdi!

Irkçılık ve işsizlikle birlikte Trump'ın dengesiz açıklamaları halkı âdeta çıldırttı!

KURŞUN YAĞAR

Protestocular Beyaz Saray'ı sarıp, Başkanlık Konutu'nu tehdit etmeye başlayınca Trump halka “Haydutlar!” diye bağırarak şu tehditleri savurdu:

“Yağma başlarsa kurşunlar da başlar… Eğer Beyaz Saray'ın bahçesine girerseniz size vahşi köpekler, gizli servis görevlileri çok tehlikeli silahlarla saldıracaklar. Perişan edileceksiniz.”

IRKÇILIK VE FAŞİZM

Amerika'yı “yeniden büyük yapmak” iddiasıyla göreve gelen Trump, ülkede yeni faşizm sürecini başlatarak hayal kırıklığı yarattı!

Polis şiddetini savunan, ırkçı, dinci ve kışkırtıcı konuşmaları Trump'ın, yaklaşan başkanlık seçiminde şansını azalttı. Onun başkanlığı yeniden kazanma ihtimali zor görülüyor.

Büyüyen toplumsal olaylar, özellikle siyah işçi sınıfının, işsizlerin, yoksulların, gelir düzeyi azalan tüm insanların tepkisi Trump'ın kötü, dengesiz ve faşizmi hatırlatan akılsız davranışları nedeniyledir.

Amerika'yı koronavirüs salgınından çok ırkçılık ve faşizm yakıyor!

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Dünyanın bir numaralı ülkesinde günlerdir devam eden üzücü, kanlı olaylar yalnız ABD'ye değil, otoriter yönetime, despotluk ve faşizme meraklı tüm ülkelerin yöneticilerine ders olmalıdır!

TEBESSÜM

Yükü çekenler kimler?

Günümüzde birçok kodamanın acıklı acıklı konuşup “Halimiz ne olacak?” diye dert yanması şu fıkrayı hatırlatıyor:

Koca iki Aöküz bir kağnıyı çekiyormuş. Onların gık dediği yokmuş da kağnının tekerlekleri gıcır gıcır gıcırdayıp, inim inim inliyormuş.

Öküzler tekerleklere dönmüşler:

“Yahu” demişler “Size ne oluyor be? Yükü çeken biziz, inleyen siz!”

GÜNÜN SÖZÜ

Demokrasinin kusurları var ama bu kusurlar yine demokrasiyle kapatılır!