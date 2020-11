Atatürk görmüş!

Ata'mızı dün büyük bir sevgi ve derin bir saygıyla andık.

O, her şeyi önceden sezen olağanüstü bir gözlem gücüne sahipti…

93 yıl önce (bugünleri görerek) ulusumuzu şu sözlerle uyarmıştı:

★★★

“Efendiler… Biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, din ve devlet düşmanı oldukları için, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı bu yüzden batırdıkları için yasakladık! Çok değil, yüz yıla kalmadan, eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz, göreceksiniz ki, bazı kişiler, bazı cemaatler bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduklarımızı öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiklerinde birbirlerine düşeceklerdir. Ayrıca, unutmayınız ki o gün geldiğinde, her bir taraf diğerlerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır.” (Mustafa Kemal, 17 Aralık 1927 – Ankara)

★★★

Büyük Atatürk, olacakları neredeyse bir asır önceden görmüş…

Günümüzde, onun çizdiği tabloyu yaşıyor gibiyiz.

Ata'mızın uyarılarından biraz ders alsaydık böyle mi olurduk?

Muhteşem bir vizyonu olan Atatürk'ün her sözü bir vecize, her görüşü, her uyarısı ve öğüdü bir ders niteliğindedir.

Ne yazık ki, onun yolundan ayrıldıkça bataklığa biraz daha gömülüyoruz!

“Allah sonumuzu hayreylesin!”

Piyasalarda istifa iyimserliği var.

Aslında bu gerçekçi bir durum değil…

Ekonomi çevreleri ansızın neden rahatladı, her şey düzelmiş gibi neden birdenbire umutlanıp sevindi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti diye ekonomimiz hemen kanatlanıp uçuşa mı geçecek? Bütün çöküş onun yüzünden mi meydana geldi?

Damat Berat Bey'i “Günah keçisi” yapmanın âlemi yok! O, elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştı, gayret etti ama onun gücünü ve yetkisini aşan bir durum vardı!

Ülkemizde “Tek karar mercii” Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dır.

Erdoğan “Ekonominin patronu benim” diyor ve kendisinin aslında ekonomist olduğunu söylüyor.

O halde sorumluluk, Berat Albayrak'tan çok, son karar mercii olarak onundur!

★★★

Berat Bey'in “Sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe ve annesine, babasına, eşine, çocuklarına vakit ayırmak için istifa ettiği” şeklindeki gerekçesi hiç inandırıcı değil!

İstifa olayında çok soru işareti var.

İnstagram hesabından istifa olur mu?

İstifa şekli, bir karşı çıkışa, bir protestoya benziyor!

– Şimdi ekonomimiz düzelecek mi?

– Yabancı yatırımcılar ülkemize gelecek mi?

– İşsizlik sorunumuz çözülecek mi?

– Hızla eriyen Türk Lirası, bir yıl önceki değerine ulaşabilecek mi?

– Devletteki büyük israf sona erecek mi?

Tabii ki, bunların hiçbiri olmayacak!

Ekonominin bu kadar bozulmasının tek sorumlusu olarak Berat Albayrak'ı göstermek haksızlıktır.

Gerçekte çöküş, ülkemizdeki “Tek Adam Sistemi”nin yarattığı bir sonuçtur.

Türkiye, bütün kurumları, kuralları ve yasalarıyla güvenilir bir hukuk devleti olmadıkça ekonominin düzelmesi beklenemez!

Her şeyden önce yargının bağımsız olması ve ülkede adalet sorunlarının yaşanmaması gerekiyor.

★★★

Berat Albayrak'ın, istifasını “Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!” diye noktalaması derin bir kuşkunun ifadesidir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Veziri vererek şahı kurtaramazsınız!” sözü de olaya anlamlı bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor.

Hasar büyük ve onarım çok zor!

Gerçekten “Allah sonumuzu hayreylesin!”

GÜNÜN SÖZÜ

Demokrasi, sağlık ve gençlik elden gitmeden değeri bilinmez!