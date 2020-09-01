Böyle ceza olur mu?

Suriye'nin Rakka kenti, Osmanlı döneminde devletle ters düşen Türkmen aşiretlerinin sürgüne gönderildiği bir yerdi. Avşarlar, Beydilliler, Bayatlar düzenli aralıklılarla Rakka'ya sürgüne gönderildi. Orada yurt tuttular. Bazı Türkmen aşiretleri de bilinçli bir şekilde uç sınır boylarına yerleştirildi. Bunlardan biri de Hac yolunun güvenliğini sağlamakla görevlendirilen Pehlivanlı Türkmen Aşireti'ydi.

“Pehlivanlı Halep Kolu” denilen aşiretin mensupları Afrin civarında çok büyük bir beylik sürmekteydi. “Zeytin Dalı” harekatının yapıldığı Cinderes ve çevresindeki tüm köyler bu Türkmen aşiretinin özel mülkü ve yaşam alanıydı. İşte o yerlerin tapu kayıtları, aşiretin mensubu olan, terörün en azgın döneminde elinde silahla askerle birlikte operasyona çıkan dönemin Hakkari-Beytüşşebap, şimdi Kahramanmaraş Valiliği Hukuk İşleri Müdürüyken İçişleri Bakanı tarafından açığa alınan Mesut Taner Genç de bulunuyor.

DANIŞMANIN KARDEŞİNE CEZA

Taner Genç, Ankara, Samsun, Uşak Vali Yardımcılığı'ndan sonra mülki idarede kızak görev olan Kahramanmaraş Valiliği Hukuk işleri Müdürlüğü'ne verilmişti. Gelelim bundan sonraki sürece: Genç'e, Kahramanmaraş'ta, bir vali yardımcısının izne ayrılması nedeniyle vali yardımcılığına vekalet görevi verildi.

Milli Eğitim Disiplin Komisyonu'na başkanlık yapması istendi. 5 Temmuz 2019 günü başkanlık ettiği Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nda, hakkında İl Maarif müfettişlerince disiplin soruşturması yürütülen Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan (Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan'ın ağabeyi) hakkında, işlediği iddia edilen suçlar hakkında “Aylıktan kesme” cezası verildi.

12 GÜN SONRA

Danışmanın ağabeyi olan Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, müfettiş raporuna göre, bir okul müdürünün göreve başlamasını engellediği, haksız yere sınav ücreti aldığı, fen lisesi müdürlüğüne atama yapılmaması gereken bir branştan atama yapılmasını teklif etmekle suçlanmıştı.

Kahramanmaraş Valisi Ankara'daydı. Valiliğe vekalet eden vali yardımcısı, “Sıkıntılı konu” diye komisyon kararını imzalamadı. Genç, o kararı imzaladıktan tam 12 gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Genç, açığa alınmasını, soruşturma açılmasının, Sefer Turan'ın kardeşine ceza verilmesinden kaynaklandığını belirtiyordu.

“PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu durumu 24 Temmuz 2019'da sormuştum. Bakan, Genç'in bir kamu personeline verdiği ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtip şunları söylemişti:

“Taner Genç, bir akrabasıyla birlikte Suriye'ye geçiş sağlamak için Hatay Valiliğine başvuruyor. Doğal süreç işlerken ve yine kendisine herhangi bir olumsuz cevap henüz verilmemişken sosyal medya üzerinden ‘Dilekçesinin alınmak istenmediğini, bunun üzerine dilekçesini posta yoluyla gönderdiğini, böylece mecburen dilekçesinin alınacağını ancak dilekçeme hiç cevap vermeyecekler veya kısaca talebiniz uygun görülmemiştir şeklinde cevap verileceği' paylaşımında bulunmuş. Paylaşımının devamında ‘Birçok Suriyeliye bu hak kullandırılırken öz be öz Türk olan bizlere karşı böyle bir tutum takınılmasının nedenini kamuoyunun takdirine sunuyorum' demiş.”

AÇIĞA ALINMADAN

Taner Genç'in paylaşımını İçişleri Bakanlığı, “Toplumda ayrımcılığı körükleyen ifadeler” olarak değerlendirmiş. Vali Yardımcısı Genç, bu paylaşımı yüzünden açığa alınmadan da soruşturma yürütülebilir, açığa alınma gerekçesi Sefer Turan'ın kardeşine verilen ceza olduğu da gündeme gelmezdi.

Kanunda idari soruşturmada açığa alınma süresi en fazla üç aydır. O dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında geçmişe dönük suç unsuru bulunamadı. Sadece, Bakan Süleyman Soylu'nun, Taner Genç'i açığa alan yazısını ve İl Milli Eğitim Komisyonu'nda Danışmanın kardeşine verilen cezayı facebook sayfasında yayındığı gerekçesiyle “Kınama” verildi.

AYNI GÜN KIRŞEHİR'E

Açığa alınma süresinin sonunda Tanir Genç Kahramanmaraş'ta Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine başlatıldı. Yani, formalite yerine getirildi. Göreve başlatılmasıyla, “Geçici görev” verilmesi bir oldu.

Taner Genç'i “Geçici görevli” olarak Kırşehir Valiliği emrine gönderdiler. Yasaya göre, bir yıl içinde geçici görevli olarak gönderilmek 6 ayı geçemez. Ama, Taner Genç, yaklaşık bir yıldır eşinden, çocuklarından ayrı olarak Kırşehir'de bulunuyor. Sanırsınız, yüce Devletimiz Taner Genç'in deneyimlerinden yararlanıyor. Kırşehir'de kendisine verilen bir görev var mı? Hiçbir görev yok. Yapılmak istenen bir yerde bu kamu görevlisini emekliliğe zorlamak.

Terörün en ağzın döneminde, Beytüşşebap gibi zor bir ilçede görev yapan, ilçe baskınına karşı güvenlik güçlerimizle birlikte çarpışan Taner Genç'in, bir kınama dışında cezası yoksa, onca eziyet neden? İnsanlar

boşuna “Hak, hukuk, adalet” demiyor…