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YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN
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YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Yayın dünyamızdan haberler

14 Aralık 2020
YazarlarYekta Güngör Özden

Yaşamımızı aydınlatan kaynaklar arasında önemli bir yeri olan yayınlardan incelik gösterip bize gönderilenleri değerli okurlarımızla paylaşarak kıvancımızı artırmak istiyor, yazarlarını ve yayımlayanlarını içtenlikle kutluyoruz.

Aydın BAYKARA'nın “Demokrasi ve Yumuşak Karnı (Seçmen Kandırma Sanatı) adlı kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.

Anooshirvan MİANDJİ' nin “Aromatik Adam” adıyla dilimize çevrilen kitabı BİLGİ Yayınevi ürünü.

Prof. Dr. Niyazi ERDOĞAN' ın “Tarım ekonomisi-Finansmanı” adlı kitabı GAZİ Kitapevi yayını.

Ali Günvenç KİRAZ' ın “CHP Üzerine Denemeler” adlı kitabı ASİ Kitap yayını.

Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER' in “ İsmet Paşa Sokaklarında Tıp Fakültesi' ne- Bir Kulak Burun Boğaz Asistanının Anıları” adlı kitabı, kendi yayını.

Neşe DOSTER'in “ATATÜRK'e Hasret Mürekkepli Mektuplar” adlı kitabı, Cahit KAYRA' nın “Bir Çalışma Odası” adlı kitabı ve Mehmet SALTIK'ın “ 38,48 Son Büyük Savaş” adlı kitabı TARİHÇİ Kitapevi yayını.

Serhat TOMUR (Serati)' un “Anadolu' nun Kayıp Aşığı Sefil Himmet” adlı kitabı DOĞU Kitapevi ürünü.

Mustafa GAZALCI' nın “Öğretmenin Günlüğünden Anılar- Anlatılar” adlı kitabının 2. Baskısı BİLGİ Yayınevi ürünü.

Necdet TEZCAN' ın “Kırık Karanfiller” adlı şiir kitabıyla, “Ihlamur Kokulu Sakin Kent VİZE” adlı anılar- anlatılar kitabı BAYGEN Yayıncılık ürünü.

– Unutulmaz eğitimci Vecihi TİMUROĞLU' nun “Türk İslâm Sentezi” adlı araştırma – inceleme kitabı BERFİN Yayınları' nın ürünü.

– Önceki Millî Eğitim Bakanları'ndan Ali Naili ERDEM'in “Ülkem ve Anılarım” adlı yaşam olaylarına ilişkin kitabı, “Anılardaki Yıllar” adlı şiir kitabı kendi özel yayını.

Dr. Necati YALÇIN' ın “Keyifli Öğretmenlik” ve “Gezdiğim Ankara” adlı iki kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.

Erhan KALELİ' nin “Şizofren” ve “Can Kırıntısı- Bir Veda Esintisi” adlı kitaplarının ikinci baskıları ile “Yalnızlık- Orta Şekerli” adlı şiir kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.

– Gazeteci Mustafa BALBAY'ın “Savaşın ve Barışın Kahramanı Dünya Lideri ATATÜRK” adlı kitabı HALK Kitapevi yayını.

– Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar ÖZGÜLDÜR'ün “Şakıyor Can Kuşum Dinle” adlı kitabı ADALET Yayınevi ürünü.

DERGİLER

– Ankara ve İstanbul Barolarının dergileri,

– BAŞKENT Üniversitesi' nin Bütün Dünya dergisi,

– MİLLİ Çözüm dergisi,

– UFUK Üniversitesi' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi,

– Türkiye Barolar Birliği dergisi,

– PATİKA Kültür, sanat, edebiyat dergisi,

– ŞEHİR, Devrek' te yayımlanan kültür, sanat, edebiyat dergisi.

– MAYA, Berfin Bahar, Türk Solu dergileri.

GAZETELER

– BARTIN (Bartın)

– GÖZLEM (İzmir)