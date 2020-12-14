Yayın dünyamızdan haberler

Yaşamımızı aydınlatan kaynaklar arasında önemli bir yeri olan yayınlardan incelik gösterip bize gönderilenleri değerli okurlarımızla paylaşarak kıvancımızı artırmak istiyor, yazarlarını ve yayımlayanlarını içtenlikle kutluyoruz.

– Aydın BAYKARA'nın “Demokrasi ve Yumuşak Karnı (Seçmen Kandırma Sanatı) adlı kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.

– Anooshirvan MİANDJİ' nin “Aromatik Adam” adıyla dilimize çevrilen kitabı BİLGİ Yayınevi ürünü.

– Prof. Dr. Niyazi ERDOĞAN' ın “Tarım ekonomisi-Finansmanı” adlı kitabı GAZİ Kitapevi yayını.

– Ali Günvenç KİRAZ' ın “CHP Üzerine Denemeler” adlı kitabı ASİ Kitap yayını.

– Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER' in “ İsmet Paşa Sokaklarında Tıp Fakültesi' ne- Bir Kulak Burun Boğaz Asistanının Anıları” adlı kitabı, kendi yayını.

– Neşe DOSTER'in “ATATÜRK'e Hasret Mürekkepli Mektuplar” adlı kitabı, Cahit KAYRA' nın “Bir Çalışma Odası” adlı kitabı ve Mehmet SALTIK'ın “ 38,48 Son Büyük Savaş” adlı kitabı TARİHÇİ Kitapevi yayını.

– Serhat TOMUR (Serati)' un “Anadolu' nun Kayıp Aşığı Sefil Himmet” adlı kitabı DOĞU Kitapevi ürünü.

– Mustafa GAZALCI' nın “Öğretmenin Günlüğünden Anılar- Anlatılar” adlı kitabının 2. Baskısı BİLGİ Yayınevi ürünü.

– Necdet TEZCAN' ın “Kırık Karanfiller” adlı şiir kitabıyla, “Ihlamur Kokulu Sakin Kent VİZE” adlı anılar- anlatılar kitabı BAYGEN Yayıncılık ürünü.

– Unutulmaz eğitimci Vecihi TİMUROĞLU' nun “Türk İslâm Sentezi” adlı araştırma – inceleme kitabı BERFİN Yayınları' nın ürünü.

– Önceki Millî Eğitim Bakanları'ndan Ali Naili ERDEM'in “Ülkem ve Anılarım” adlı yaşam olaylarına ilişkin kitabı, “Anılardaki Yıllar” adlı şiir kitabı kendi özel yayını.

– Dr. Necati YALÇIN' ın “Keyifli Öğretmenlik” ve “Gezdiğim Ankara” adlı iki kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.

– Erhan KALELİ' nin “Şizofren” ve “Can Kırıntısı- Bir Veda Esintisi” adlı kitaplarının ikinci baskıları ile “Yalnızlık- Orta Şekerli” adlı şiir kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.

– Gazeteci Mustafa BALBAY'ın “Savaşın ve Barışın Kahramanı Dünya Lideri ATATÜRK” adlı kitabı HALK Kitapevi yayını.

– Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar ÖZGÜLDÜR'ün “Şakıyor Can Kuşum Dinle” adlı kitabı ADALET Yayınevi ürünü.

DERGİLER

– Ankara ve İstanbul Barolarının dergileri,

– BAŞKENT Üniversitesi' nin Bütün Dünya dergisi,

– MİLLİ Çözüm dergisi,

– UFUK Üniversitesi' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi,

– Türkiye Barolar Birliği dergisi,

– PATİKA Kültür, sanat, edebiyat dergisi,

– ŞEHİR, Devrek' te yayımlanan kültür, sanat, edebiyat dergisi.

– MAYA, Berfin Bahar, Türk Solu dergileri.

GAZETELER

– BARTIN (Bartın)

– GÖZLEM (İzmir)