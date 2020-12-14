Yayın dünyamızdan haberler

Yaşamımızı aydınlatan kaynaklar arasında önemli bir yeri olan yayınlardan incelik gösterip bize gönderilenleri değerli okurlarımızla paylaşarak kıvancımızı artırmak istiyor, yazarlarını ve yayımlayanlarını içtenlikle kutluyoruz.
– Aydın BAYKARA'nın “Demokrasi ve Yumuşak Karnı (Seçmen Kandırma Sanatı) adlı kitabı CİNİUS Yayınları ürünü.
– Anooshirvan MİANDJİ' nin “Aromatik Adam” adıyla dilimize çevrilen kitabı BİLGİ Yayınevi ürünü.
– Prof. Dr. Niyazi ERDOĞAN' ın “Tarım ekonomisi-Finansmanı” adlı kitabı GAZİ Kitapevi yayını.
– Ali Günvenç KİRAZ' ın “CHP Üzerine Denemeler” adlı kitabı ASİ Kitap yayını.
– Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER' in “ İsmet Paşa Sokaklarında Tıp Fakültesi' ne- Bir Kulak Burun Boğaz Asistanının Anıları” adlı kitabı, kendi yayını.
– Neşe DOSTER'in “ATATÜRK'e Hasret Mürekkepli Mektuplar” adlı kitabı, Cahit KAYRA' nın “Bir Çalışma Odası” adlı kitabı ve Mehmet SALTIK'ın “ 38,48 Son Büyük Savaş” adlı kitabı TARİHÇİ Kitapevi yayını.
– Serhat TOMUR (Serati)' un “Anadolu' nun Kayıp Aşığı Sefil Himmet” adlı kitabı DOĞU Kitapevi ürünü.
– Mustafa GAZALCI' nın “Öğretmenin Günlüğünden Anılar- Anlatılar” adlı kitabının 2. Baskısı BİLGİ Yayınevi ürünü.
– Necdet TEZCAN' ın “Kırık Karanfiller” adlı şiir kitabıyla, “Ihlamur Kokulu Sakin Kent VİZE” adlı anılar- anlatılar kitabı BAYGEN Yayıncılık ürünü.
– Unutulmaz eğitimci Vecihi TİMUROĞLU' nun “Türk İslâm Sentezi” adlı araştırma – inceleme kitabı BERFİN Yayınları' nın ürünü.
– Önceki Millî Eğitim Bakanları'ndan Ali Naili ERDEM'in “Ülkem ve Anılarım” adlı yaşam olaylarına ilişkin kitabı, “Anılardaki Yıllar” adlı şiir kitabı kendi özel yayını.
– Dr. Necati YALÇIN' ın “Keyifli Öğretmenlik” ve “Gezdiğim Ankara” adlı iki kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.
– Erhan KALELİ' nin “Şizofren” ve “Can Kırıntısı- Bir Veda Esintisi” adlı kitaplarının ikinci baskıları ile “Yalnızlık- Orta Şekerli” adlı şiir kitabı KALELİ Medya Yayınevi ürünü.
– Gazeteci Mustafa BALBAY'ın “Savaşın ve Barışın Kahramanı Dünya Lideri ATATÜRK” adlı kitabı HALK Kitapevi yayını.
– Anayasa Mahkemesi üyesi Serdar ÖZGÜLDÜR'ün “Şakıyor Can Kuşum Dinle” adlı kitabı ADALET Yayınevi ürünü.
DERGİLER
– Ankara ve İstanbul Barolarının dergileri,
– BAŞKENT Üniversitesi' nin Bütün Dünya dergisi,
– MİLLİ Çözüm dergisi,
– UFUK Üniversitesi' nin Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi,
– Türkiye Barolar Birliği dergisi,
– PATİKA Kültür, sanat, edebiyat dergisi,
– ŞEHİR, Devrek' te yayımlanan kültür, sanat, edebiyat dergisi.
– MAYA, Berfin Bahar, Türk Solu dergileri.
GAZETELER
– BARTIN (Bartın)
– GÖZLEM (İzmir)