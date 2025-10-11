Ali Can POLAT

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik kriz, 2021’de ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ teziyle daha da derinleşti. Bu kriz en çok da gıda enflasyonunu içinden çıkılmaz hale getirdi. SÖZCÜ, 2021 yılı Mart ayında 25 üründen oluşan bir alışveriş sepetinin fiyatlarını bugünle kıyasladı. Sepet 4 yılda 8.7 kat zamlandı. Aynı sürede asgari ücret yalnızca 6 kat zamlandı.

İktidar her fırsatta 30-40 yıl önceki Türkiye ile kendi dönemini kıyaslayarak ‘eski Türkiye-yeni Türkiye’ karşılaştırması yapıyor. Oysa 4 yıl önceki Türkiye’de vatandaşlar 1-2 TL’lik bozuk paralarla alışveriş yapabiliyordu. 2021’in Mart ayında çekilmiş fiyat etiketi fotoğrafları ile bugün çekilen fotoğrafları karşılaştırdık. 25 üründen oluşan bir alışveriş sepeti, asgari ücretin 3.577 TL olduğu 2021’de, 842.04 TL tutuyordu. Asgari ücretli bir çalışan 2021’de bu sepeti 4.2 kere satın alabiliyordu.

YÜZDE 1.552 ZAM VAR

Aradan geçen 4 yıl 7 ayda asgari ücret 6.17 kat artırıldı. Buna rağmen asgari ücretlinin bu sepeti alım gücü eridi. Bugün aynı sepet yüzde 878 zamlı şekilde 8.237 TL’ye alınabiliyor. Bugün asgari ücretli bu sepeti sadece 2.6 kere doldurabiliyor. Sepetteki ürünler içinde en yüksek zam yüzde 1.552 ile dana bonfilede görüldü. 2021’de 122.95 liraya satılan bir kilogram dana bonfile bugün 1.999 TL’ye satılıyor. Bunun yanı sıra 2021’de 2.25 TL’ye satılan bisküvi, bugün yüzde 1.211 zamla 29.50 TL’ye, 6.45 TL’ye satılan Türk Kahvesi, yüzde 1.193 zamla 83.45 TL’ye, 12.90 TL’ye satılan 1 kilogram nohut yüzde 946.12 zamla 134.95 TL’ye satılıyor.