Erdoğan NATO karargahında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saatler sonra gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO Karargahı’na giriş yaptı.

Erdoğan'ın zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.