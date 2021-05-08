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Gıda ürünlerinde kullanılıyor… Avrupa Birliği E171’i yasaklıyor

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), E171 adlı gıda boyasının kanser nedeni olabileceği sebebiyle yiyecek ürünlerinin beyazlatılması için kullanılan maddeyi yasaklamaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:10, 08/05/2021
HaberlerDünya
Gıda ürünlerinde kullanılıyor… Avrupa Birliği E171’i yasaklıyor

Gıda ürünlerini beyazlatmak için kullanılan gıda boyası titanyum dioksit veya diğer adıyla E171, EFSA tarafından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanabilir. Sakız, beyaz çikolata, diş macunu ve bebekler için yapılan gıdalarda kullanılan E171’in kanser nedeni sayılabileceği belirtildi. Fransız hükümeti, 2019’da E171in kullanılmasını yasaklamış ancak diğer AB ülkelerinde söz konusu gıda boyasının yaygınca kullanıldığı belirlenmişti.

AB Sağlık Komisyon üyesi Stella Kyriakides, “EFSA’nın gıda katkı maddesi E171 hakkındaki yeni bilimsel görüşünü takiben, AB’de kullanımını yasaklamayı önereceğiz açıklamasını” yaptı. EFSA’nın binlerce yeni çalışma sonucunda kimyasal maddenin DNA’ya zarar verme yeteneği olan genotoksisit içerdiği belirtildi.

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