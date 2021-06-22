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Prenses Latife aylar sonra İspanya’da ortaya çıktı

Dubai'de babası tarafından hapis tutulduğu iddia edilen Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife'nin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıldı. Latife, söz konusu karede İspanya'nın başkenti Madrid'de görülüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:34, 22/06/2021
HaberlerDünya
Prenses Latife aylar sonra İspanya’da ortaya çıktı

Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılan ve bir villada hapis hayatı yaşadığı iddia edilen Prenses Latife’nin, İspanya’da olduğuna dair bir fotoğraf paylaşıldı.

Latife’nin İspanya’nın başkentindeki Madrid-Barajas Havalimanı’nda arkadaşı Sioned Taylor’la ile görüldüğü fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, “Latife ile harika bir Avrupa tatili. Keşfederken eğleniyoruz!” ifadeleri yer aldı.

İkilinin fotoğrafta maske takması, görüntünün güncel olduğunu destekledi.

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Yayınlanma Tarihi:12:31,