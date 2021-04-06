Salgında bir eşik daha aşıldı… Reuters: Ölü sayısı 3 milyonu geçti! 3 ayda 1 milyon can kaybı

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Reuters’ın dayandırdığı kaynaklara göre salgında bugün kritik bir eşik daha geride kaldı.

Salgın başladığından bu yana corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Reuters’ın aktardığı verilere göre salgında 2 milyon can kaybına ulaşmak bir yıldan fazla sürmüştü. Ancak 1 milyon kişinin daha hayatını kaybederek 3 milyona ulaşmak yalnızca üç ay sürdü.

Uzmanlar bunun sebebini Brezilya ve Hindistan gibi salgından en ağır yarayı alan ülkelerdeki hızlı vaka ve ölüm artışına bağlıyor. Öte yandan ortaya çıkan mutasyonlar da devreye giren başka bir etken. Özellikle İngiliz ve Güney Afrika mutasyonları pek çok ülkede görülmemiş bir hızla yayıldı.

BREZİLYA ALARM VERİYOR



Brezilya günlük ölüm ortalamasında dünyada ilk sırada yer alıyor. Her gün kayıtlara geçen her dört ölümden biri Brezilya’da meydana geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkedeki sağlık sisteminin üzerinde aşırı yük olduğuna dikkat çekiyor. DSÖ’den Maria Van Kerkhove, “Brezilya’da çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Pek çok eyalette durum kritik. Hastanelerin yoğun bakım üniteleri yüzde 90’ın üzerinde dolu” dedi.

AVRUPA’DA AĞIRLIK BEŞ ÜLKEDE



Hindistan dün vaka sayılarında yeni bir rekor kırdı. Ülke, ilk kez 100 bin günlük vaka sayısını geçti. Hindistan, ABD’den sonra bu durumun yaşandığı ikinci ülke oldu. Salgının en çok etkilediği Maharashtra eyaletinde alışveriş merkezleri, sinemalar, barlar, restoranlar kapatıldı.

Avrupa, 51 ülkenin rakamları dahil edildiğinde 1.1 milyon ölü sayısıyla en yüksek sayıya ulaşan bölge. Birleşik Krallık, Rusya, Fransa, İtalya ve Almanya, Avrupa’daki ölümlerin yüzde 60’ını oluşturuyor.

TÜM ÖLÜMLERİN YÜZDE 19’U ABD’DE



Corona virüsü nedeniyle en çok hayatını kaybeden insan 555 binle ABD’de kayıtlara geçti. Bu, tüm ölümlerin yüzde 19’luk bir kısmına denk geliyor. Son üç haftada ülkedeki vaka sayıları artış eğilimi gösterse de, uzmanlar giderek hızlanan aşılama kampanyası sayesinde ölüm oranlarında artış yaşanmayacağını umuyor. Ülke nufüsunun yaklaşık üçte biri aşılanmış durumda.