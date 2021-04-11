AstraZenaca aşısından sonra kan pıhtılaşması ihtimali yıldırım çarpma ihtimaline eş

Pandemiyle beraber dünyanın dört bir yanında aşı çalışmaları devam ediyor. Ortaya çıkan aşılardan biri olan AstraZeneca aşısı ise yan etkileriyle sık sık gündeme geliyor. Bu aşıyı kullananlarda özellikle kan pıhtılaşması sorunu ile karşılaşılırken rakamlar, aşılanan her 250.000’de bir pıhtılaşma ve milyonda bir ölüm görülüyor.

DailyMail bu milyonda bir görülen ölümcül olayı, pek de sık gerçekleşmeyen diğer ihtimallerle karşılaştırıyor.

Piyango gibi şans oyunlarında beş kazanan numara seçme olasılığınız yedi kat daha fazla.

Kadınların ikiz doğurma olasılığı yaklaşık 15.000 kat (67’de bir) veya üçüz doğurma olasılığı 223 kat daha fazla.

İlk denemede dört basamaklı bir PIN kodunu tahmin etmek 100 kat daha fazla.

Ortalama bir insanın bir arı tarafından sokulduktan sonra ölme olasılığı neredeyse 15 kat daha fazla.

Poker oyuncularının floş royal yapma şansı 32 kat daha yüksek.

Bir araba kazasında ölme olasılığınız 2.899 daha fazla.

Yıldırım çarpma ihtimali aşağı yukarı aynı.

Dört yapraklı yonca bulma olasılığınız 100 kat daha fazla.

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