KESK: Hukuksuz ihraçlar göreve iade edilsin

Mersin’de Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyeleri Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin işlerine iade edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi önünde yapılan basın açıklamasında “KHK’lar gidecek, İşimize döneceğiz, Biz kazanacağız” şeklinde pankart açıldı.

KESK adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, haklarında soruşturma yürütülen ve savcılıklar tarafından takipsizlik verilen on binlerce kamu emekçisinin işine döndürülmemesinin hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Sümbül, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasına rağmen, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL ve ardından çıkarılan KHK ile iktidarın ‘darbecilerle hesaplaşmak' adı altında tehdit olarak gördüğü, herkesi hedef aldığını, kitlesel ihraç politikası benimsediğini belirtti.

“135 BİN KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ”

OHAL döneminde bugüne kadar çıkarılan KHK'larla 135 bini aşkın kişinin normal koşullarda asla suç olarak değerlendirilemeyecek gerekçelerle kamudan ihraç edildiğini belirten Sümbül, “Hukukun temel ilkeleri ayaklar altına alınmıştır. Bu durum bakanlıklar bünyesinde kurulan ‘İhraç komisyonları' eliyle hala devam ettirilmektedir” dedi.

KHK ihraçlarının hukukla, adaletle açıklanacak hiçbir yanının olmadığını, OHAL ve KHK'lara gerekçe olarak gösterilen ‘darbecilerle mücadele' söyleminin gerçeği yansıtmadığını anlatan Sümbül, “Devlet kurumları bütün kararlarını alırken ve uygularken hukuk ilkelerine bağlı olmak ve herhangi bir konuda soruşturma yürütürken tarafsız ve hukuka uygun davranmak zorundadır. Ancak Türkiye'de özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşananlar, idarenin keyfi kararları ile hukukun nasıl göz göre göre katledildiği, temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının bile ‘suç' kapsamına alınarak doğrudan cezalandırma yöntemlerinin hayata geçirildiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“YASAL ENGEL OLMADIĞI HALDE İHRAÇ EDİLENLER GÖREVLERİNE BAŞLATILMIYOR”

Bugüne kadar haklarında soruşturma yürütülen ve savcılıklar tarafından takipsizlik kararı verilen, on binlerce kamu emekçisinin görevlerine geri dönmesinin önünde yasal engelin bulunmadığını hatırlatan Sümbül şunları söyledi:

Bu açık gerçeğe rağmen, arkadaşlarımızın görevlerine başlatılmaması hukuksuzluğun geldiği noktayı göstermektedir. İlgili makamlara dilekçe ile başvuran kamu emekçisi hakkında, ihraçlara neden olan suçlamalarla ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığı ortaya çıkmasına rağmen gerekli adımlar ısrarla atılmamaktadır. Kamu emekçilerinin iç hukuk ve uluslararası hukukta güvence altına alınan demokratik haklarını kullandıkları için suçlanmaları ihraç, açığa alma ve sürgün cezaları ile karşı karşıya bırakılmaları tamamen hukuksuzdur. OHAL KHK'larından güç alarak her türlü hukuksuzluğa imza atanlar yargı önünde mutlaka hesap verecektir.