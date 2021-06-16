AKP’li belediyelerde ‘Veyis Ateş ve Süleyman Özışık’ temizliği

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker’in yayınladığı videolardaki iddialarla gündeme gelen Habertürk sunucusu Veyis Ateş ve Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Ateş ve Özışık’ın AKP’li Esenler ve Üsküdar belediyelerinde “Yazarlık Okulu” adı altında beraber bir projeye imza attıkları ortaya çıktı.

Olayın kamuoyunda yer almasının ardından belediyeler internet sitelerinden “Yazarlık Okulu” ile ilgili haber ve görseller kaldırıldı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da ilgili tweetlerini sildiği görüldü.

KUDÜS’E DE GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün “Yazarlık Okulu”unda başarılı olan 40 öğrenciyi Kudüs ziyareti ile ödüllendirdiği de ortaya çıktı.