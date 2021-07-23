Cumhurbaşkanı Erdoğan: Felaket imtihandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesindeki ziyaretinin ardından kentte başkanlık ettiği AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya katıldı, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, ardından helikopterle dün sel ve taşkınların yaşandığı Artvin’in Arhavi ilçesine gitti. Burada ziyaretlerde bulunan Erdoğan, Arhavi Merkez Yeni Cami önünde vatandaşlara seslendi, herkesin bayramını tebrik etti.

Erdoğan Arhavi’deki sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını da bildirdi.

“FELAKET BİR İMTİHANDIR”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını, şu anda güçlü bir Türkiye’nin var olup, esnafını darda, yolda bırakmayacağını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

* Rize, bu felaketler karşısında gerçekten çok anlamlı bir feraset gösterdi. Bu sabırla beraber bugün gördüm ki gerçekten buradaki felaketin boyutu çok daha ileri seviyede. Zarar tespiti yapıyoruz ve sizlerin zararlarını ödeyeceğiz.

* Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında herhangi bir sıkıntısı yok, biz daha çok büyük felaketin altından kalktık. Yeter ki cana gelmesin. 6 kardeşimiz rahmetli oldu, 2 kardeşimizin arama çalışmaları da devam ediyor. İnşallah onları da bir an evvel bulacağız.

* Ben Arhavi’nin duruşunu canı gönülden alkışlıyorum, Arhavi hep dimdik durdu. En ufak bir çılgınlık göstermedi, hep sabretti.

* Siz sabrettiniz ve bize düşen görev de bu sabreden vatandaşlarımıza karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.

* Konut noktasında sıkıntı varsa ki bu konuyla ilgili önümüzde ciddi bir fatura çıkmadı. Daha çok nakdi sıkıntı var, o da esnaflarımızla ilgili.

* Esnaflarımızın sıkıntılarını bir an evvel gidereceğiz. Esnaflarımızın ekmek teknesindeki sorunlarını gidereceğiz. Ödemeleri en kısa sürede sizlere ulaştıracağız.

* Felaket imtihandır ama ona sabretmek ayrı bir imtihandır. Bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. İmkânımız ve gücümüz var.

* Türkiye eski Türkiye değil, şu anda güçlü bir Türkiye var ve bu güçlü Türkiye, esnafını darda, yolda bırakmaz. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz.

Konuşmasının ardından Arhavi’den ayrılan Erdoğan, incelemelerde bulunacağı Rize’nin Çayeli ilçesine geçti. DHA