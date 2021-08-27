Cumhurbaşkanına hakaretten 38 bin kişi mahkemelik oldu!

CHP’li Karaca, adli istatistik verilerini inceledi. Cumhurbaşkanına hakaret davalarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı.

Başak KAYA

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CHP, Cumhurbaşka­nına hakaret dava­larıyla ilgili rapor hazırladı. Genel Başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırla­nan raporda, Kenan Evren'den Recep Tayyip Erdoğan'a kadar olan dönem incelendi. Erdo­ğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği 2014'ten 2020 yılına kadar 38 bin 581 kişi hakkında “Hakaret” davası açıldı. Erdo­ğan öncesi bu sayı Evren'den itibaren toplam 1716 oldu.

Abdullah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 420 artarak 848'e çıktı. Erdoğan ilk 4 yıllık gö­rev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme göre 19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiği belirtildi. Karaca'nın raporunda şu belirlemeler yapıldı:

ZİRVE YAPTI: 1994- 2014 arasında. “Cumhur­başkanına hakaret” suç­laması ile hakkında dava açılan kişi sayısı bin 138 oldu. 2014–2020 yılları arasında Erdoğan döneminde ise bu sayı adeta zirve yaparak 38 bin 581'e ulaştı. 2018'de ise 6 bin 270 sanıktan 2 bin 775'i, 2019'da 13 bin 990 sanıktan 4 bin 291'i, 2020'de ise 9 bin 773 sanıktan 3 bin 655'i hakkında mahkumiyet kararı verildi.

EN AZ DEMİREL: Ke­nan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel dönemin­de 158, Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.