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Diyanet, hacla ilgili alınan kararı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu’nun 2021 yılı hac ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

Güncellenme: 17:51, 24/06/2021
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Diyanet, hacla ilgili alınan kararı açıkladı

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, COVID-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararı üzerine Türkiye’den hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarıyla ilgili hususlar görüşüp değerlendirildi.

YENİ KARAR DUYURULDU

Başkanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

* 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

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Yayınlanma Tarihi:17:48,