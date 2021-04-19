Gri pasaport nedir, kimlere verilir?

Son dönem sıkça konuşulan gri pasaport konusu vatandaşların merakını uyandırdı. Gri pasaport; 5682 nolu pasaport kanunu kapsamında devlet adına yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilen kişilere verilen pasaport türüdür.

GRİ PASAPORT NEDİR?

Hizmet pasaportu olarak da bilinen gri pasaport, devlet adına yurt dışı görevine gönderilen ancak diplomatik (siyah) ya da hususi (yeşil) pasaportu olmayan kişilere verilir.

Gri pasaport hizmet kapsamında verilen bir pasaport olduğu için şahsi işler veya tatil amacıyla kullanmak mümkün değildir.

GRİ PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

* Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan birinde memur olarak görev alanlar,

* Türk Kızılay Cemiyeti ya da Türk Hava Kurumu'nun yurt dışında görevlendirdiği kişiler,

* Özel idare, hükümet veya belediyeler tarafından yurt dışı görevine gönderilmiş kişiler.

* Gri pasaport almaya hak kazanan kişilerin aile fertleri de bu ayrıcalıklardan yararlanabilir;

* Gri pasaport sahibinin eşi,

* 18 yaşını doldurmamış çocukları,

* 18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş öğrenime devam eden, iş sahibi olmayan çocuklar (Açık Öğretim Liseleri ve Fakülteleri dahildir.),

* Reşit olsa sahi zihinsel, bedensel ya da ruhsal olarak herhangi bir engeli bulunan ve işsiz çocukları yaş sınırı olmaksızın gri pasaport almaya hak kazanırlar.

GRİ PASAPORT NASIL ALINIR?

Gri pasaport başvuru için başvuran kişiler de birtakım evrakları hazırlamalıdır. Başvuru evrakları şunlardır:

Çalışılan kurum/kuruluş tarafından alınmış gri pasaport talep formu (yetkili kişiye ait ıslak imza, damga, gidilecek ülkeler) ve gri pasaport süresi gibi bilgiler yer almalıdır),

Nüfus cüzdanı aslı,

Varsa önceki pasaportlarınızın aslı,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Öğrenciler için güncel öğrenim belgesi,

Pasaport defter bedeli ( gri pasaport harcı ödenmesine gerek yoktur, yalnızca defter bedeli ödenir.)

İlginizi Çekebilir Pasaport ücreti 2021 ne kadar olacak?