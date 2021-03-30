Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi.

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye'de tek, Asya'da ise dört belediye başkanından biri oldu.

EŞİT VE HOŞGÖRÜLÜ TOPLUM ÇABASI DİKKATE ALINACAK

2004 yılından beri 2 yılda bir düzenlenen ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü' ile bir yıldan uzun süredir dünyada etkisini gösteren pandemi sürecindeki liderlikleri ve başkan olarak başarıları değerlendirilecek.

Aday gösterilen belediye başkanlarından vatandaşlarını daha eşit, birleşik ve hoşgörülü bir toplum için çabaladıklarına ikna edenler ödüle layık görülecek.

Belediye başkanlarının ayrıca şehirlerini doğal ve insan kaynaklı afetlerden korumak amacıyla yaptığı güçlendirme çalışmaları, daha adil ve daha yeşil yönetim anlayışları da dikkate alınarak incelenecek.

City Mayors Foundation'un ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü' seçim kriterleri arasında; iyi ve dürüst yerel yönetimin sağlanması, toplulukların ortak çıkarlarının gözetilmesi, din, dil, ırk ayrımı yapılmaması, yasalara saygı gösterilmesi, karar vermede doğruluk ve dürüstlük, kamu kaynaklarının halka yarar sağlayacak şekilde kullanılması, belediye başkanının konumunu kullanarak kendisine ayrıcalık tanımaması ve şahsi mali kazanç elde etmemesi, kent yönetiminin aktiviteleri konusunda halkın bilgilendirilmesi ve yönetime güven duymasının sağlanması ile toplum bağlarının güçlendirilmesi de yer alacak.

“TÜRKİYE’DE TEK, ASYA’DA 4 ADAY BELEDİYE BAŞKANINDAN BİRİ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu dile getiren Mansur Yavaş, “City Mayors Foundation tarafından düzenlenen 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildim. Türkiye’de tek, Asya’da 4 aday belediye başkanından biri olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başarının asıl sahibi mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

OYLAMA NASIL YAPILACAK?

2021 Dünya Belediye Başkanı adaylarının oylaması e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor.

Oy vermek isteyenler, Başkan Mansur Yavaş'ın pandemi sürecindeki liderliği, başkan olarak başarıları ve Ankara vizyonu hakkında düşüncelerinin yer aldığı ve tercihen İngilizce yazılmış bir yazıyı ‘ankara@worldmayor.com' adresine gönderilebilecek. Oylamanın sonucu; tüm e-posta oylarının manuel olarak sayılması ve referansların World Mayor editörleri tarafından okunmasının ardından belirlenecek.

32 ŞEHİR ADAY

Nisan ayına kadar devam edecek oylamada ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü' için Ankara ile yarışan 21 ülkeden 32 şehir şöyle:“Ankara, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa – Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve Washington – ABD.”