Mansur Yavaş duyurdu: İkinci dalga başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediği “6 Milyon Tek Yürek” kampanyasını bu yıl Ramazan ayı öncesi yeniden başlattı.

İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmayı amaçlayan Yavaş, toplumsal dayanışma çağrısını bir kez daha yineledi.

“CUMHURİYETİN BAŞKENTİ, İYİLİĞİN DE BAŞKENTİ OLDU”

Yeni kampanyayı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hayırseverlere şu sözlerle seslendi:

* Sevgili ailem, geçen yıl Ramazan ayında eşsiz bir başarı hikayesinin sahibi oldunuz. Salgın dolayısıyla dara düşen kardeşlerimize, komşularımıza, hemşehrilerimize yetiştiniz. Hiç kimseye ‘Benim kimsem yok mu?’ sorusunu sordurmadınız.

*Cumhuriyetin başkentini, iyiliğin de başkenti yaptınız. ‘6 milyon tek yürek' olduk. Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık. Ekonomik sıkıntıların ve salgının dalgaları varsa iyiliğin de ikinci dalgası var ve biz şimdi onu başlatıyoruz. Gelin ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına yine bereket olalım.

*Gelin suyumuzu, otobüs biletlerimizi yine paylaşalım. Gelin iyiliği bulaştırmak için iyilik kervanına yine omuz verelim. Biz bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yeniden aynı sofrada buluşacağız.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN KAMPANYADA İKİNCİ DALGA

“6 Milyon Tek Yürek Tekrar Bayram Etsin” kampanyası için hayırsever vatandaşlar, “ankaratekyurek.com” adresi üzerinden 5 ayrı uygulamadan istediğini seçerek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında;

-“Su Ver” ile ihtiyaç sahibi olup su faturası borcunu ya da kapanan sayaçlarını yeniden açma ücretini ödeyemeyen vatandaşların borçları ödenebilecek,

-“Bilet Ver” ile ihtiyaç sahiplerinin ANKARAKART'larına ya da kendi kartlarına yükleme yapılabilecek,

-“El Ver” ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 100, 200, 500 ve 1000 TL tutarında nakit yardımında bulunulabilecek,

-“İftar Ver” ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur paketi satın alınabilecek,

-“Afiyet Ver” ile de ihtiyaç sahipleri için küçük, orta ve büyük boy gıda kolisi siparişi verilebilecek.

RAMAZAN AYINDA SOFRALAR ŞENLENECEK

Ramazan ayında “İftar Ver” uygulamasıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPA A.Ş’ye bağlı hizmet veren BELPA Mutfağı tarafından hazırlanan sahur ve iftar paketleri, 25 TL karşılığında 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere, dar gelirli ailelere ve salgın sebebiyle gelirinden mahrum kalan esnaf gruplarına ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesine gıda desteği talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “Afiyet Ver” uygulaması ile içerisinde Başkent Market ürünlerinin yer aldığı 150, 200 ve 250 TL tutarında küçük, orta ve büyük boy 3 çeşit gıda kolisi satın alınabilecek.

İnternet sayfasında yer alan “Su Ver” butonu ile sosyal yardım alan, su borcunu ödeyemeyen ya da borcundan dolayı kapalı olan sayaçların açma ücretini ödeyemeyen vatandaşların listesinden isteyen hayırseverler bu borçları ödeyebilecek.

“Bilet Ver” uygulamasından ise ihtiyaç sahibi vatandaşların ANKARAKART'ına ya da kişinin kendi ANKARAKART'ına yükleme yapılabilecek.

Kampanya içinde yer alan “El Ver” butonunu seçen hayırseverler de ihtiyaç sahibi aileler ile COVID-19 salgın sürecinde işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara nakit desteğinde bulunabilecek.

2020’DE YAKLAŞIK 40 MİLYON TL'LİK YARDIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganıyla 2020’de başlattığı yardım kampanyasıyla toplamda 39 milyon 203 bin 756 TL'lik destek sağlandı.

Hayırseverler tarafından ASKİ'ye su borcu olan vatandaşların 7 milyon 780 bin 283 TL tutarında 171 bin 15 su faturası ödenirken, 731 bin 510 TL tutarında 12 bin 775 ANKARAKART yüklemesi yapıldı.

Salgın sürecinde işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalan vatandaşlara direkt olarak 13 milyon 202 bin 500 TL nakit yardımında bulunan hayırseverler, Türkiye ve dünya çapında bir iyilik salgınına dönüşen “İftar Ver” kampanyasında da 7 milyon 501 bin 530 TL tutarında 500 bin 100 adet iftar paketi satın aldı. “Afiyet Ver” ile yapılan yardım kapsamında ise 9 milyon 987 bin 933 TL tutarında 156 bin 759 adet yardım paketi dağıtıldı.