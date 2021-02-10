Monolit nedir, nasıl ortaya çıktı?

Göbeklitepe’de bulunan metal monolitin kim ya da kimler tarafından araziye dikildiği resmi olarak açıklanmayan monolit üzerinde yer alan sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Uzay Programında dile getirildi. Erdoğan konuşmasında blokta yazılı ‘Gökyüzüne bak ayı gör' sözlerini sarf etti.

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

MONOLİT İLE GÖBEKLİTEPE’DE KARŞILAŞILDI

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada geçen Cuma günü arazisine gidenler bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı.

Herkesin kimler tarafından hangi amaçla bölgeye getirilerek dikildiği sorusuna cevap aradığı metal bloklar ile onlarca senaryo üretildi. Bölgeye farklı illerden yüzlerce kişi gelerek gizemli monoliti inceleyerek, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Dünyanın farklı ülkelerinde daha önce de ortaya çıkan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken Şanlıurfa’daki monolit son günlerde ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke medyasında geniş şekilde işlendi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolit, bu sabah aynı gizemiyle bir anda yok oldu. Kurulumu ve yok oluşu ile merak konusu olan monolite ilişkin birçok yorum yapılsa da yetkililer konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Herkes gizemli monolitin neden kurulduğunu ve kaldırıldığını merak ederken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programındaki sözleri dikkat çekti.

Türkiye’nin uzay projelerini anlatan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoğun strateji, hedef ve projelerin yer aldığı Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; ‘gökyüzüne bak ayı gör’ diyoruz” dedi.

Metal blokun üzerinde de Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazıldığı belirlenmişti.