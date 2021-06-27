Müttefiklerin katıldığı harbe hazırlık eğitiminde bir ilk

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi, Türkiye ev sahipliğinde 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında Azerbaycan, Katar, NATO, Pakistan ve Türk Hava Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılıyor.

Eğitimin amacının bir senaryo dahilinde, gerçeğe yakın savaş ortamında tüm katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerinin paylaşılması ve birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin yükseltilmesi olarak belirlendi.

Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Burkina Faso, Gürcistan, Irak, Kosova, Macaristan, Malezya, Nijerya, Romanya, Tunus, Ukrayna, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Ürdün ve Japonya gözlemci statüsüne eğitime katıldı.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi esnasında bir ilk olarak; NATO Mukabele Kuvvetine (NATO Response Force- NRF) taahhüt edilen 6 adet F-16, 1 adet KC-135R tanker uçağı ve 6 adet Stinger hava savunma timinin sertifikasyon kıymetlendirmesi de icra edildi.

NRF kapsamında Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetine Türk Hava Kuvvetleri tarafından taahhüt edilen 6xF-16, 1xKC-135R tanker uçağı ve 6xStinger Hava Savunma Timinin Harbe Hazırlık ve birlikte çalışabilirlik yeteneği denetlendi.