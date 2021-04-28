Süleyman Soylu: İstanbul’da polis büyük bir katliamı engelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. İstanbul otogarında terör saldırısının engellediğini ifade eden Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul’a 5 kg patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kg patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı.”

17 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Kabine toplantısı sonrası alınan ‘tam kapanma’ kararıyla ilgili de Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

*Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye’yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır.

*Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur. Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor.

“ALKOL YASAĞI”

Büyük tartışmalara neden olan tam kapanmadaki alkol yasağıyla ilgili de Soylu, “Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da birçok örnekleri var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık” dedi.

THODEX SORUŞTURMASI

Kripto para vurgunu soruşturmasıyla ilgili de Bakan Soylu, “Şu ana kadar aranan 82 yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi yakalandı. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. 108 milyon dolarlık portföy söz konusu” ifadelerini kullandı.

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