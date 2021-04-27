Bu otomobil diğer araçların kirliliğini temizleyecek

Londra merkezli Heatherwick Studio, solunum problemlerine ve hatta erken ölüme katkıda bulunabilecek kirleticileri emmek için güçlü bir dahili filtreleme sistemi kullanan Çin üretimi green bir otomobil için geliştirdiği otomobilini tanıttı.

Buna göre Airo otomobil, farklı ihtiyaçlara uyacak şekilde kolayca yeniden yapılandırılabilecek şekilde tasarlanmış esnek bir iç mekana sahip, otonom olarak da kullanılabiliyor.

Airo’nun en önemli özelliği ise diğer otomobillerin ürettiği egzoz gazlarını temizleyebilecek olması. Aracın 2023 yılında üretime geçmesi bekleniyor.

Go-Ahead firması, İngiltere Southampton’da kirliliği bir filtre sistemine yönlendirmek için fanlar kullanan tek katlı bir otobüsü prototipi üretti. Otobüsler, on metre yüksekliğe kadar ultra ince parçacıkları yüzde 99,5’e kadar kaldıracak şekilde tasarlanmış.

Etrafındaki havayı emmek ve temizlemek için arabanın gövdesine yüksek verimli partikül hava (Hepa) filtresi takılacaktır. Uçakta kabin ortamını temizlemek için zaten yaygın olarak kullanılan hepa filtreleri, zararlı partiküllerin yüzde 99,9’unu hapseden ince bir ağ sistemine sahip.

Londra'nın 2010 yılında tanıtılan yeni Routemaster otobüsünün tasarımcısı Heatherwick, “iniş takımının içinden geçerken havayı diğer araçların kirliliğinden aktif olarak temizlediğini ve etrafındaki havayı daha temiz bıraktığını” söyledi.

Tasarım firmasının kurucusu Thomas Heatherwick şunları söyledi: “Airo sadece havayı kirletmeyen başka bir elektrikli otomobil değil. Bunun yerine, en son Hepa filtre teknolojisini kullanarak, ilerledikçe diğer otomobillerdeki kirleticileri de vakumlayarak daha da ileri gidiyor. Aynı anda küresel alan sıkıntısını gidermek için tasarlanan Airo, yemek yemek, çalışmak, oyun oynamak ve hatta uyumak için ekstra alana sahip çok işlevli bir oda.” dedi.